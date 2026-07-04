Rencontre avec les maires : Diomaye évoque la création d’un parti politique

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu en audience les maires membres de la Coalition Diomaye Président, lors d’une rencontre de près de quatre heures au Palais de la République. Selon un communiqué publié par la coalition, 306 maires venus des 14 régions du Sénégal ont pris part à cette séance de travail consacrée aux perspectives politiques et au développement territorial.

Au cours des échanges, les élus locaux ont salué la vision et les ambitions du chef de l’État pour le Sénégal. Ils ont également réaffirmé leur adhésion au projet de transformation systémique porté par le président, mettant en avant les orientations en faveur d’une plus grande équité territoriale et du renforcement du rôle des collectivités locales dans le développement national.

Le communiqué indique que cette rencontre a aussi été marquée par une annonce politique majeure. Le président Bassirou Diomaye Faye aurait exprimé sa volonté de renforcer l’unité des forces politiques qui le soutiennent à travers la création d’un parti politique.

Dans cette perspective, le chef de l’État aurait chargé le superviseur général de la Coalition Diomaye Président de mettre en place un comité de réflexion. Cette instance sera chargée de préparer les différents aspects liés à la mise en œuvre de ce projet politique.

La coalition a, par ailleurs, exprimé sa gratitude au président de la République pour sa disponibilité et son écoute, tout en saluant la forte mobilisation des maires, qu’elle considère comme un signe de leur engagement en faveur de la réussite du quinquennat.

La Coalition Diomaye Président estime que cette rencontre illustre une volonté de renforcer la collaboration entre l’exécutif et les élus locaux. Elle réaffirme également son unité et son engagement à accompagner le chef de l’État dans ce qu’elle présente comme une nouvelle étape de structuration de la majorité en vue des prochaines échéances électorales.