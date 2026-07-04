Grand Yoff : La Police démantèle une bande de cambrioleurs

Le Commissariat de Grand Yoff a annoncé, le 2 juillet 2026, l’interpellation de trois individus soupçonnés d’être au cœur d’une série de cambriolages nocturnes dans le quartier HLM Grand Yoff et ses environs. Les mis en cause sont poursuivis pour association de malfaiteurs, vols aggravés, recel et complicité.

Les malfaiteurs ciblaient les habitations la nuit, en procédant par effraction et escalade. Leur butin se composait principalement de matériel électronique de valeur : téléviseurs modernes, ordinateurs portables et téléphones portables.

Grâce aux enregistrements de vidéo-protection fournis par les victimes, les enquêteurs ont pu identifier le principal suspect, déjà connu de la justice pour des délits similaires. Sorti de prison en 2024 après avoir purgé une peine de cinq ans, il a reconnu les faits lors de son audition, invoquant ses difficultés de réinsertion sociale.

Le suspect a dénoncé ses receleurs habituels, opérant au marché informel de Grand Yoff, surnommé « maket bi ». Une descente de police sur les lieux a permis de neutraliser ces derniers. Malgré leurs dénégations, les preuves techniques recueillies ont confirmé leur implication.

Les trois individus arrêtés ont été placés en garde à vue. Les investigations se poursuivent pour identifier et interpeller les autres membres de cette bande criminelle qui sévissait dans le quartier.