Mondial 2026 : La FSF dénonce une campagne de fausses nouvelles et annonce une plainte

Le Mondial se prolonge ! La Fédération Sénégalaise de Football a annoncé, le vendredi 3 juillet 2026, avoir déposé une plainte pénale auprès du Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar. Cette démarche a été initiée par son président Abdoulaye Fall, assisté de son conseil, Maître Mohamed Seydou Diagne, avocat à la Cour.

La plainte vise des infractions prévues aux articles 255, 258, 260 et 262 du Code pénal ainsi qu’aux dispositions du Code de la presse, notamment la diffamation et la diffusion de fausses nouvelles. La FSF affirme avoir transmis au Parquet l’ensemble des éléments de preuve nécessaires afin qu’une enquête préliminaire exhaustive soit ouverte pour identifier et poursuivre les auteurs et complices des publications incriminées.

Tout en réaffirmant son respect pour la liberté de la presse et le droit à l’information, la Fédération rappelle que l’exercice du journalisme doit se conformer aux règles de déontologie et de vérification factuelle. Elle condamne toute tentative de déstabilisation visant à perturber la sérénité de la gestion du football sénégalais.