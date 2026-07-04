Déclaration de patrimoine : L’OFNAC accorde un dernier délai aux assujettis

L’Office national de Lutte contre la Corruption (OFNAC) a lancé un appel aux personnes soumises à l’obligation de déclaration de patrimoine afin qu’elles régularisent leur situation au plus tard le 31 juillet 2026. Passé ce délai, les contrevenants s’exposeront à la publication de leurs noms ainsi qu’à des sanctions prévues par la loi.

Dans un communiqué publié ce 3 juillet, l’OFNAC rappelle que cette obligation est encadrée par la loi n° 2025-13 du 3 septembre 2025 relative à la déclaration de patrimoine et son décret d’application n° 2025-1835 du 18 novembre 2025. Les personnes concernées sont tenues de déposer une première déclaration ou de mettre à jour celle déjà effectuée, conformément aux dispositions légales en vigueur.

L’institution invite ainsi toutes les personnes assujetties, telles qu’identifiées par la loi, qui ne se sont pas encore conformées à cette exigence, à déposer leur déclaration avant l’échéance fixée au 31 juillet 2026.

L’OFNAC avertit qu’à l’expiration de ce délai, les personnes défaillantes seront inscrites sur une liste qui sera rendue publique. Cette mesure s’appliquera sans préjudice des sanctions pénales, administratives et pécuniaires prévues par les articles 5 et 16 de la loi.

Le communiqué précise également que la déclaration de patrimoine comprend un formulaire dûment rempli, paraphé et signé, accompagné des pièces justificatives requises et, si nécessaire, d’une note explicative. Le dossier peut être déposé directement au siège de l’OFNAC ou envoyé par courrier postal avec la mention « Confidentiel ».

Les formulaires de déclaration ainsi que le guide du déclarant sont disponibles au siège de l’OFNAC, situé à Mermoz Pyrotechnie, Cité Keur Gorgui, lot 72-73 à Dakar, ainsi que sur le site officiel de l’institution.