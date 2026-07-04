Élimination du Sénégal : Mady Touré appelle à l’unité

Au lendemain de l’élimination de l’équipe nationale du Sénégal, Mady Touré a réagi à travers un message empreint de solidarité et d’espoir. L’ancien candidat à la présidence de la Fédération sénégalaise de football (FSF) a salué l’engagement des Lions de la Teranga tout en invitant les Sénégalais à rester unis malgré la déception.

« Certaines défaites laissent un goût amer. D’autres rappellent simplement l’exigence du très haut niveau », écrit-il en introduction de sa déclaration, reconnaissant la frustration suscitée par l’élimination du Sénégal.

Pour Mady Touré, cette contre-performance ne doit toutefois pas faire oublier la place particulière qu’occupe le football dans le pays. « L’élimination de notre sélection nationale est une déception que nous partageons tous. Mais au Sénégal, le football est bien plus qu’un sport : il rassemble un peuple et fait naître des rêves », souligne-t-il.

L’homme de football a également tenu à rendre hommage aux joueurs de la sélection nationale. « À nos Lions, merci d’avoir porté notre maillot avec courage, fierté et détermination », a-t-il déclaré, saluant leur engagement sous les couleurs nationales.

Malgré cette désillusion, Mady Touré affirme que sa foi en l’avenir du football sénégalais reste intacte. « J’ai toujours porté une conviction : un jour, le Sénégal soulèvera la Coupe du monde. Cette conviction demeure intacte », assure-t-il.

Il lance aussi un appel au rassemblement autour de l’équipe nationale et du football sénégalais : « Restons unis. Continuons d’y croire. Pour le Sénégal. »