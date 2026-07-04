Me Diaraf Sow répond à Abass Fall et défend Diomaye

Dans une déclaration, Me Diaraf Sow, juriste consultant et membre de la Structure des cadres de la coalition Diomaye Président, a répondu aux propos d’Abass Fall. Il y défend avec vigueur le président Bassirou Diomaye Faye, tout en s’en prenant à ses détracteurs.

Me Diaraf Sow rejette les accusations visant le chef de l’État et affirme que celui-ci « n’a jamais été un voleur de poules dans sa jeunesse ». Selon lui, le parcours du président, qu’il qualifie d’intègre et d’irréprochable, constitue la preuve de sa capacité à gérer les finances publiques avec rigueur et à conduire le projet de gouvernance fondé sur le « Jub, Jubal, Jubanti ».

Poursuivant son argumentaire, il estime que « le pire » vécu par le Sénégal ne relève pas des critiques actuelles, mais des « deux années de blocage et d’effondrement économique, de mensonges systémiques et de vampirisme financier » qu’il attribue aux anciens dirigeants.

Dans sa réponse, Me Diaraf Sow évoque également ce qu’il présente comme des « tâches » indélébiles de l’histoire politique. Il affirme ensuite que « les hommes et les femmes d’honneur » ont choisi de soutenir le président Bassirou Diomaye Faye, qu’il décrit comme un dirigeant « patriote, poli et travailleur », soucieux du bien-être des Sénégalais.

Me Diaraf Sow estime que la coalition Diomaye Président continue de se renforcer, tandis que PASTEF traverserait, selon lui, une phase d’affaiblissement politique.