Amnistie pour Karim : Lamine Bâ répond à Jean Paul Dias

Lamine Bâ, responsable du Parti démocratique Sénégalais, a répondu à l’envoyé spécial du président de la République, Jean Paul Dias, qui s’est exprimé sur une éventuelle amnistie pour Karim Wade et Khalifa Sall.

Le président de la Fédération nationale des cadres libéraux (Fncl) a servi une réponse on ne peut plus tranchée sur la proposition émise par Jean Paul Dias. « Le Pds réaffirme sa position. Le Pds n’a jamais demandé une grâce ou une amnistie. Karim Wade non plus. Tout ce que nous demandons, c’est le respect des juridictions internationales qui lient le Sénégal », martèle Lamine Bâ, dont les propos son rapportés par nos confrères d’IGFM.