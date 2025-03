Ansoumana Dione : « Le mensonge est le pire ennemi du Sénégal »

Dossier : le mensonge est le pire ennemi du Sénégal, explique Ansoumana DIONE.

Un menteur, c’est celui qui ne dit pas vérité. Ce n’est point une insulte lorsque qu’il est adressé à un individu, fût-elle une personnalité, qui se trouve être dans ce cas de figure. Malheureusement, le mensonge est tellement banalisé au Sénégal qu’il est même parfois considéré meilleur que la vérité. Et, cela signifie tout simplement que notre société est devenue totalement malade. Si l’on y prend garde, elle risque de s’effondrer et il n’existera pas un seul citoyen à y échapper. Alors, apprenons tous à dire la vérité et rien que la vérité quoi qu’il puisse advenir. Elle est la seule lumière qui nous permet de vivre dans le bonheur et la prospérité, le mensonge étant plus sombre que l’obscurité de la nuit.

En vérité, le mensonge est le pire ennemi du Sénégal. Oui, il est très fréquent de voir même une personnalité fixer un rendez-vous à quelqu’un, tout en sachant, bien sûr, qu’elle ne sera pas présente, ni à l’heure, ni à l’endroit indiqué. Le mensonge demeure l’une des particularités de notre pays. N’avons-nous pas tous entendu que la promesse n’engage que ceux qui y croient ? Dans presque tous nos secteurs d’activités, au sein de l’administration tout comme dans le privé et le milieu informel, ce drame social a très souvent causé des dégâts collatéraux, aux conséquences graves au plan économique. En clair, le mensonge est un facteur de sous-développement à combattre, d’abord, à tout prix.

Au Sénégal, dans les foyers, certains parents apprennent le mensonge, dès le bas âge, à leurs enfants. Par exemple : dis au visiteur que je ne suis pas là, entre autres gestes malsains pratiqués même au sein des couples et qui sont à l’origine de beaucoup de divorces. Pour lutter contre ce fléau extrêmement grave, il va falloir que nous refondions notre société et bâtir le citoyen qui est le réel moteur du développement. L’esprit de solidarité, l’entraide, l’écoute, la tolérance, le pardon, entre autres, doit être mieux inculqué à nos enfants pour répondre davantage à notre très belle devise : un peuple – un but – une foi. Quand on est habitué à dire la vérité, absolument rien ne pourra nous perturber.

Quand on est habitué à mentir, on perd tout à la fois. Un menteur n’est jamais à l’aise et il est extrêmement difficile de porter le poids du mensonge, contrairement à la vérité. Qui est source de bonheur et de bonne santé. Attention, le mensonge peut engendrer de très graves maladies car, la personne qui le pratique est souvent confrontée au stress, pour ne citer que cela. Le mensonge est la toute première chose qu’une société doit abolir, en priorité, pour espérer atteindre son développement. D’ailleurs, aucune religion ou croyance culturelle n’accepte le mensonge qui ne fait que détruire les nations qui l’exercent. Il gangrène la santé mentale des citoyens et c’est là où ça devient plus grave.

Le 23 mars 2025,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)