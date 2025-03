Bacary Seck fait le bilan de la première année de Diomaye au pouvoir

AN 1 DU DUO DIOMAYE/SONKO: À L’HEURE DU BILAN

An 1 du pouvoir pastèFÈNEsis: recul énomique, flambée des prix, institutions fragilisées, libertés bafouées, licenciements abusifs, démocratie au point mort, diplomatie en souffrance extrême, taux de chômage boosté à l’extrême, dossiers en latence ( ASERGATE, PORTGATE, ONASGATE…), tâtonnements incompréhensibles, acharnements sur les personnes et les maisons de presse, reniements ( mensonges éhontés), main mise sur la judiciaire et le législatif, pastéFÈNIsation des idéologies et des prises de position, récompense des CASSEURS ET INSULTEURS de la République,…..

La liste est trop loin d’être exhaustive. Mais le pire demeure la légèreté avec laquelle ce conglomérat gère notre pays et ses ressources. Personne ne peut nous dire la destination exacte de tous ces milliards empruntés çà et là ! Personne n’a pipé mots sur les premières retombées financières de notre pétrole ! Le seul mot d’ordre qui semble être donné reste la manipulation et le déplacement du débat en lieu et place de ce pourquoi ils ont bénéficié de la confiance du peuple sénégalais !

À ce rythme effréné de laxisme, de balbutiements intempestifs, d’annonces extraordinaires ( et ça s’arrête toujours sur les annonces, cela ne va jamais au delà), de méconnaissance de l’État, d’arrogance et de je ne sais quoi encore, le Sénégal est en train de tout perdre, TOUT!

Les questions fusent de partout… Mais celle qui pourrait déclencher les réponses à toutes les autres, reste toujours sans réponse: QUI DE DIOMAYE OU SONKO EST LE PRÉSIDENT ÉLU PAR LES SÉNÉGALAIS ? Nous nous le demandons car tout semble être sous le joug du leader de Pastef qui déroule son agenda rancunier, fait d’annonces, de révélations, de règlements de comptes.

Et pourtant…. Tout ce qui a valu à de dignes fils du Sénégal d’être arrêtés, interpelés, malmenés, trouve son origine dans les pratiques du leader de Pastef qui, dans l’opposition, en avait fait des armes! Aujourd’hui, pour un OUI ou un NON, les gens sont convoqués à tort et à travers. LA DICTATURE? Oui, à notre humble avis car comment peut-on diriger un pays et ne pas vouloir rendre compte au peuple ? Comment peut-on demander au peuple de vous élire et une fois cela fait leur demander de ne point réfléchir, encore moins de donner leur point de vue sur la situation de ce même pays?

Il faut que cela CESSE ET QU’ENFIN VOUS VOUS TOURNIEZ SUR CE POUR QUOI VOUS AVEZ ÉTÉ ÉLUS!

NOUS N’AVONS PAS ÉLU UNE ARMÉE MEXICAINE, ET NOUS NE SOMMES PAS NO PLUS DANS UN ROYAUME; NOUS SOMMES DANS UNE RÉPUBLIQUE ( SI NOUS POUVONS TOUJOURS CONSIDÉRER LE SÉNÉGAL COMME UNE RÉPUBLIQUE BIEN ENTENDU), DONC EN DÉMOCRATIE.

Les points de vue et remarques des uns et des autres devraient être considérés comme des moyens pouvant vous permettre de bien réussir votre mandat et d’en briguer un deuxième ( ce dont nous doutons fort car le slogan est là, scandé par le peuple: MOSS DÉM)…..

DIEUL NDARÉ DOU GATHIÉ, WAYÉ DIEUL NDARÉ SANS FOURNIR AUCUN EFFORT GATHIÉ BOU REUY LEU! Tous les gouvernements qui ont eu à se succéder au Sénégal ont apporté leur pierre à l’édifice de la construction d’une Nation exemplaire, démocratique et respectueuse des institutions nationales et internationales. Malheureusement, celle-ci semble emprunter un chemin sinueux qui, à la longue, nous mènerait au NÉANT.

PRIONS! PRIONS POUR NOTRE PAYS!

Bacary Seck