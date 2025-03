Mandiaye Gaye sur l’amnistie : «Nos FDS, victimes injustement visées par cette loi»

Nos FDS, une victime visée injustement, par cette loi dangereuse et discriminatoire.

Mais quelle est la position de la hiérarchie des FDS face à cette loi interprétative ? Une loi scélérate, dangereuse et insidieusement dirigée contre nos FDS. Les FDS, en maintien de l’ordre, ont été provoquées et attaquées par des agresseurs, casseurs voleurs, etc. avec des motivations exclusivement criminelles pour déstabiliser la République.

Et les FDS dans leur rôle de rempart, ont fait face au danger imminent en parfaite position de légitime défense. C’est bien clair d’ailleurs, qu’à première vue, cette loi au-delà de toutes ces motivations politiques cachées, vise en particulier, à salir l’image de nos FDS et les déshonorer. Et à cet effet, pastef veut se proclamer juge et partie. Il tente à travers cette loi, de renverser les rôles, c’est-à-dire transformer les véritables victimes en faux coupables et vice versa. Dans un État de droit consacré, nul ne peut se faire justice soi-même, comme nul ne peut être condamné sans passer par les tribunaux avec un jugement équitable fait dans les règles de l’art et conformément à nos lois en vigueur.

À plus forte raison, lorsqu’il s’agit des FDS en mission régulière, commandée donc, en légitime défense de riposter à toute attaque contre elles. Si l’on veut découvrir les vrais coupables, c’est simple, il faut procéder à une enquête indépendante et sérieuse. Mais ce qui inquiète beaucoup de Sénégalais, dans le cas d’espèce, c’est le mutisme de la hiérarchie, avec toutes les conséquences fâcheuses ultérieures qui risquent de s’abattre sur elles si rien n’est fait pour éviter cela avant.

C’est vrai que les FDS relèvent de la grande muette où tout se fait dans la discrétion et à l’insu du public. Pourquoi la hiérarchie garde-t-elle un si lourd silence, en lieu et place de prendre en charge leur défense légitimement, par les voies autorisées et de droit, ce qui ne serait que tout-à-fait justice ? Nos vaillants soldats de FDS sont trainés dans la boue, jetés aux vindictes populaires par le pastef, alors que les FDS ne faisaient qu’exécuter les ordres reçus de leurs supérieurs, dont ils avaient l’obligation de respecter. Cela est le cas, puisque les FDS sont actuellement, à la disposition totale des manifestants d’hier, aujourd’hui au pouvoir. Présentement, ce sont les politiciens, violents d’hier qui étaient prêts à tout pour accéder au pouvoir, même s’il le faut, mettre le pays dans le chaos ou à feu et à sang. Ces derniers étaient prêts à l’époque selon les propos de leur chef qui appelait à l’insurrection. Et n’eût été, la présence des FDS qui ont pu résister et faire face, à cette entreprise antidémocratique, violente et exclusivement criminelle.

Et, sans la présence des FDS, le bilan aurait été matériellement, plus lourd avec des centaines, voire des milliers de morts. Alors, les FDS restent fidèles à leur devise : « on nous tue mais on ne nous déshonore pas, c’est tout à leur honne » Les FDS restaient toujours hier comme aujourd’hui en service sous le commandement et les ordres de leurs chefs pour assurer la sécurité publique, des personnes et biens publics, au prix de leur vie. Par conséquent, leur hiérarchie a l’obligation juridique, morale et militaire de les défendre comme il se doit selon les règles en vigueur dans l’armée. Alors, nos FDS restent toujours fidèles à leur devise : « on nous tue mais on ne nous déshonore pas, c’est tout à leur honneur. » Mais, ironie du sort, ce sont ces mêmes FDS qui assurent actuellement leur sécurité et garde rapprochée, en tout lieu et tout temps, comme cela fut le cas avec tous les régimes précédents, car elles sont au service de la république et ceux qui incarnent l’autorité du pouvoir.

Voilà pourquoi il ne faut pas mêler les FDS à la politique ni vouloir en faire des alliées ou adversaires politiques, sauvegardons leur neutralité légendaire républicaine. Eh oui, le président de la République, chef suprême des armées et gardien de la Constitution, devrait être leur premier défenseur et protecteur, en s’opposant à ce que personne ne tente de souiller leur honneur. Mais, hélas ! la position du président sur cette loi semble être, sans opinion ou ni. Elle s’écarte des principes et de ses responsabilités régaliennes. Et en plus de son rôle central et primordial, de gardien de la constitution et de son application stricte. Et en tant que, clé de voûte des institutions, rien de ce qui se passe dans la République, ne doit lui être indifférent.

Voilà pourquoi, c’est vraiment dommage ! En d’autres époques et en de pareilles situations, les chefs de l’armée, la gendarmerie et la police avaient un comportement différent. À savoir s’approcher du chef de l’Etat en vue de trouver une solution qui sauverait l’honneur des FDS. Surtout, lorsque celui-ci était sur le point d’être entaché par des accusations fallacieuses et sans fondement. Ce silence assourdissant de la hiérarchie face à un problème aussi épineux et sans précédent est d’une gravité insoupçonnée. À mon avis, les anciens officiers supérieurs et chefs d’état-major de l’armée, hauts commandants de la gendarmerie et justice militaire et directeurs la police nationale, à la retraite, devraient prendre des initiatives personnelles pour parler au président de la République. Oui, pendant qu’il est temps encore, de l’impact négatif et des lourdes conséquences de cette loi sur les FDS.

Une telle démarche, est un impérieux devoir de la part des anciens, envers leurs collègues, en fonction actuellement et les troupes qui, quasiment sont orphelines de défenseur de taille et à la hauteur de la tâche. Une telle initiative bienvenue, réconforterait fort bien, les FDS qui se sentent dans les circonstances présentes, abandonnées à leur sort par leurs chefs hiérarchiques d’hier comme d’aujourd’hui. Alors que ces FDS méritent largement des honneurs de la nation et non une telle humiliation. Et tout compte fait, si cette loi est votée telle que le désire le pouvoir ce sera en définitive, une humiliation sans précédent de nos FDS.

Alors que, nos FDS n’ont commis aucune faute, loin s’en faut, elles ont accompli dans une discipline parfaite, leur devoir de soldat le plus normalement, comme le leur dicte le règlement militaire, c’est-à-dire obéir aux ordres du supérieur et exécuter, sans broncher. Cette loi, dans sa rédaction proposée, déshonore les FDS et risque de les fragiliser dans le futur. J’ai noté, un exemple intéressant, c’est celui du général Mansour Seck, ancien CEMGA et, beaucoup apprécié. Le général Mansour Seck intervient quelquefois, sur des conflits sociaux en vue de trouver une solution heureuse. Je citerai deux exemples que connaît bien dans lesquels il a eu à intervenir. Il s’agit de celui du littoral, le phare des Mamelles et les anciens logements militaires de terme sud à Ouakam, occupés encore par d’anciens militaires à la retraite. Je m’excuse auprès du général pour l’avoir cité sans son autorisation. Tout cela pour renouveler que, les FDS ont besoin de notre soutien et droit à la protection de leur hiérarchie.

Et qui plus est, surtout lorsqu’elles sont encore en mission périlleuse avec des risques pour leur vie. Les FDS sont d’une utilité capitale irremplaçable pour la sécurité des populations et leurs biens ainsi que la République dans la globalité. Par conséquent, c’est une grave erreur de les jeter en pâture pour des raisons exclusivement politiques ou d’une vengeance contre elles. Les dirigeants d’un Etat doivent savoir raison garder dans les masures qu’ils prennent envers les citoyens et éviter de se tromper de cible.

Mandiaye Gaye