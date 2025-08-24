Ansoumana Dione plaide pour un monde plus humanisé pour les malades mentaux

Un monde plus humanisé, avec moins de malades mentaux errants : c’est possible, selon Ansoumana DIONE.

Ils ont été très nombreux, les malades mentaux errants et ceux sans attache familiale à avoir bénéficié gratuitement d’une prise en charge totale. D’ailleurs, ils ont tous rejoint leurs domiciles au grand bonheur de leurs familles qui, en vérité, ont souffert en silence pendant plusieurs années.

C’est une première au Sénégal, en Afrique et dans le reste du monde, qu’une organisation à but humanitaire et non lucratif, dénommée (ASSAMM), Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux, arrive à réaliser une telle grande prouesse et c’est à travers son Centre Ansoumana DIONE de Kaolack à Bouchra. Ouverte en janvier 2024, ladite structure a rendu heureuses de très nombreuses familles en provenance de plusieurs régions.

Face aux multiples difficultés que rencontre la plupart des familles, trop longtemps laissées à elles-mêmes, avec un manque de service de psychiatrie dans la presque totalité de nos structures hospitalières, mise à part la cherté des médicaments psychotropes, nous lançons, ici, un appel à toute personne ayant un parent malade mental errant, de nous contacter au 77 550 90 82 pour une prise en charge gratuite.

L’être humain étant le représentant de Dieu sur terre, il nous appartient à nous autres personnes valides, d’apporter l’assistance à cette frange très vulnérable de notre population. Attention, nous tenons à préciser que le développement d’une nation passe d’abord par la prise en charge de ses citoyens souffrant de maladies mentales.

Vu la noblesse et l’importance de notre mission, pour un Sénégal, une Afrique, un monde beaucoup plus humanisé, respectant la sacralité et la dignité de l’être humain, nous ne devons plus admettre que nos concitoyens vivent sans la moindre assistance, malgré les possibilités existantes pour leur venir en aide. Il suffit juste que l’on s’organise, à travers une vaste chaîne de solidarité et d’entre-aide, pour que ce problème soit vite résolu. Un univers avec moins, voire zéro malade mental errant, cela est bien possible si toute la Communauté internationale se mobilise autour de cette vaste et vieille problématique qu’est l’errance des malades mentaux. Ici, au Sénégal, le Centre Ansoumana DIONE de Kaolack continuera à travailler dans ce sens.

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)