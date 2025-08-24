Littérature : parution de l’ouvrage « Ousmane Tanor Dieng, l’olivier du Sénégal »

L’écrivain et journaliste Alain Sambou vient de publier son cinquième ouvrage intitulé « Ousmane Tanor Dieng, l’olivier du Sénégal », un recueil de témoignages consacré à la mémoire de l’ancien secrétaire général du Parti socialiste.

Paru aux éditions L’Harmattan, le livre rassemble des confidences, des souvenirs politiques et des récits personnels retraçant le parcours d’Ousmane Tanor Dieng, de son village natal de Nguéniène aux plus hautes responsabilités de l’État. Présenté comme un hommage, l’ouvrage met en lumière le rôle d’un homme décrit par ses contemporains comme rigoureux, humble et profondément attaché au service public.

La préface est signée par Aminata Mbengue Ndiaye, ancienne présidente du Haut Conseil des collectivités territoriales (HCCT), tandis que la postface revient à l’écrivaine Fatimata Diallo Ba, professeure de français et de latin.

Selon l’auteur, ce recueil vise à dévoiler l’héritage spirituel, politique et moral laissé par celui qu’il appelle « l’olivier du Sénégal », une figure dont l’influence et les valeurs continueraient, au-delà de sa disparition, à marquer la nation.