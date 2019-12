Appel de Lagane, le dieuwrigne Samuel Sarr a répondu présent

Plus de 2000 talibés venus de tout le Sénégal ont répondus à l’appel de Serigne Cheikh Saliou pour la récolte de Lagane qui s’est déroulée le samedi 7 décembre toute la journée et le Dimanche matin 8 décembre 2019.

Les talibés ont pu y découvrir la construction d’une nouvelle mosquée et la rénovation et l’extension du daara de Lagabe qui héberge 99 enfants entre 5 et 14 ans qui y apprennent le Coran toute l’année.

Le khalife de Serigne Saliou, Serigne Cheikh Saliou a marqué sa satisfaction à toutes les personnes qui sont venus et contribués à la récolte en particulier, le Djeuwrine de Lagane Samuel A.Sarr a r