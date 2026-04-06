Balla Gaye après la victoire de Sa Thiès : «Personne ne nous imposera un adversair»

Le nouveau roi des arènes, Sa Thiès, n’est pas près de remettre son titre en jeu. Au lendemain de sa victoire éclatante contre Modou Lô, battu en moins de deux minutes, son grand frère Balla Gaye 2 a fait une déclaration qui risque de surprendre les amateurs de lutte.

Alors que l’euphorie gagne les supporters et que plusieurs noms d’adversaires circulent déjà, notamment Franc et Siteu, Balla Gaye 2 a tenu à remettre les choses au clair. Selon lui, Sa Thiès observera une pause de deux ans, loin de l’arène.

« Personne ne nous imposera un adversaire. C’est à nous de décider avec qui nous voulons lutter », a-t-il martelé.

Cette prise de position ferme intervient dans un contexte où les amateurs réclament déjà des affiches de haut niveau pour le nouveau champion. Mais du côté du clan de Sa Thiès, la priorité semble être de gérer avec prudence la suite de sa carrière, en prenant le temps nécessaire avant tout retour dans l’arène.

Source : Seneweb