Ce que ces parents ont commis sur leurs six enfants est terrifiant

Lacy Hocutt, 34 ans, et sa compagne Rachelleigh Galasso, 33 ans, ont été interpellés le 1er avril en Caroline du Nord, aux Etats-Unis.

Ils sont soupçonnés de maltraitances et d’abus sexuels sur leur six enfants, âgés de 1 à 15 ans.

Chaque enfant souffrait de problèmes de santé et ne savait ni lire ni écrire. La maison était très sale.

L’un des garçon, âgé de 13 ans, était enfermé dans une cage pour chiens. « Il était tellement amaigri que cela mettait sa vie en danger » a expliqué un policier.

L’enfant « se balance maintenant d’avant en arrière, et tout ce qu’il crie, c’est : ‘Tu ne sortiras jamais. Tu ne sortiras jamais », ce que nous ne pouvons que supposer être ce qu’on lui a crié dessus pendant qu’il était là-dedans. » a expliqué le procureur lord de la conférence de presse jeudi

Certains des enfants ont été violés d’autres étaient régulièrement battus.

L’une des filles est atteinte d’une scoliose non traitée, et devra souffrir de cette maladie toute sa vie. L’hygiène dentaire était tellement déplorable, que certains enfants devront se faire arracher leurs dents.

Le père a été inculpé de viols sur mineur tandis que la mère est inculpée de maltraitances. Ils ont été écroués.

Source : F D