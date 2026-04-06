Macky en marche pour l’ONU… Il a lancé son offensive digitale

Macky Sall est à fond dans sa course au Secrétariat général des Nations Unies (ONU). Il a posé un acte pour se rapprocher de plus en plus de ses électeurs avec la mise en ligne de son site officiel de campagne. En prônant un leadership « courageux et consensuel », Macky Sall déploie une stratégie diplomatique d’envergure pour s’imposer comme l’homme de la situation face aux fractures géopolitiques actuelles.

Macky Sall, vient de franchir une étape charnière dans sa quête pour le poste de Secrétaire général des Nations Unies. En rendant public son site officiel de campagne, mackysall4un.org, il transforme ses ambitions de couloir en une offensive diplomatique digitale et structurée. Cette vitrine moderne marque le début d’une campagne de haute voltige visant à convaincre la communauté internationale de sa capacité à réformer l’organisation.

Dès l’ouverture de la plateforme, le ton est résolument tourné vers l’avenir. Macky Sall y prône une « vision ambitieuse et consensuelle », un slogan qui n’est pas choisi au hasard. Dans un monde de plus en plus multipolaire et fragmenté par les tensions géopolitiques, il se positionne comme l’homme du dialogue, capable de jeter des ponts entre les puissances du Nord et les aspirations croissantes du Sud global.

Dans son message inaugural adressé aux décideurs mondiaux, l’ancien chef d’État souligne l’urgence d’un leadership fort. Pour lui, l’ONU ne peut plus se contenter de simples déclarations de principes face aux mutations accélérées du siècle. Il appelle à une mutation profonde de l’institution pour qu’elle puisse répondre avec agilité aux défis climatiques, sécuritaires et technologiques qui redéfinissent les équilibres mondiaux.

« Le moment est venu d’un leadership courageux, consensuel et résolument tourné vers l’action », affirme celui qui a dirigé le Sénégal pendant douze ans. Cette déclaration de foi reflète sa volonté de transformer l’appareil onusien en un outil de solutions concrètes. Macky Sall mise sur son pragmatisme reconnu pour prouver que l’universalisme de l’ONU reste, malgré les critiques, le seul cadre légitime pour la paix durable.

Le site de campagne ne se contente pas de slogans ; il détaille un programme rigoureux et revient sur un parcours politique dense. En mettant en lumière ses réussites nationales de 2012 à 2024, Macky Sall cherche à démontrer qu’il possède l’expérience de la gestion de crises complexes. Il s’appuie sur son bilan pour asseoir sa crédibilité en tant qu’administrateur et visionnaire à l’échelle planétaire.

L’un des piliers majeurs de son argumentaire réside dans son passage remarqué à la tête de l’Union africaine. Durant son mandat, il a porté la voix du continent sur des dossiers brûlants comme la dette, l’accès aux vaccins ou la transition énergétique. Cette stature de porte-parole de l’Afrique constitue un atout de poids pour séduire les pays émergents qui réclament une meilleure représentativité au sein des instances onusiennes.

Au-delà de l’Afrique, Macky Sall met en avant son rôle de médiateur dans plusieurs crises internationales. Son implication dans les discussions de paix et sa capacité à dialoguer avec les membres permanents du Conseil de sécurité sont présentées comme des gages de neutralité active. Cette expérience diplomatique est le cœur de son offensive pour rassurer les grandes puissances sur sa maîtrise des dossiers sensibles.

Le lancement de ce site internet n’est que la face visible d’une stratégie de lobbying beaucoup plus vaste. En coulisses, une équipe de diplomates chevronnés s’active pour rallier les suffrages au sein de l’Assemblée générale. L’objectif est clair : transformer cette candidature en un mouvement de ralliement global, faisant de lui le candidat du consensus nécessaire entre les blocs de l’Est et de l’Ouest.

Macky Sall déploie une machine de campagne aux standards internationaux, alliant communication numérique et diplomatie de terrain. En se projetant comme le futur Secrétaire général, il ne brigue pas seulement un poste prestigieux, mais propose un nouveau pacte pour les Nations Unies. La route vers New York est encore longue, mais avec ce dispositif, l’ancien président sénégalais montre qu’il est prêt pour le combat.

La rédaction de Xibaaru