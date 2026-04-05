Le de l’Urbanisme condamne des propos visant le Premier ministre

Le ministère de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des Territoires est monté au créneau à la suite de propos jugés « d’une particulière gravité », attribués à Baye Mayoro Diop et diffusés sur les réseaux sociaux, visant le Premier ministre Ousmane Sonko.

Dans un communiqué officiel, le ministre a condamné « avec la plus grande fermeté » ces déclarations, estimant qu’elles sont en totale contradiction avec les exigences de responsabilité, de retenue et de loyauté qui s’imposent à tout agent public, en particulier à ceux occupant de hautes fonctions administratives.

Le ministère a tenu à préciser que ces propos ont été exprimés « à titre strictement personnel » et n’engagent ni l’institution, ni ses autorités, encore moins l’administration dans son ensemble. Il rappelle par ailleurs que le respect des institutions de la République, des autorités légalement établies ainsi que les principes de discipline, de neutralité et de réserve constituent des obligations fondamentales pour tout agent de l’État.

Le communiqué révèle également que l’intéressé avait déjà fait l’objet de plusieurs convocations depuis septembre 2025, aussi bien par le ministre que par le secrétaire général, pour des rappels à l’ordre et des notifications de sanctions encourues.

En conséquence, le ministre a exprimé une désolidarisation « formelle, totale et sans équivoque » vis-à-vis des propos incriminés, tout en réaffirmant son attachement « indéfectible » au respect de l’autorité de l’État, à la solidarité gouvernementale et à la crédibilité de l’action publique.