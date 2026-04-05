Pâques : le pape Léon XIV lance un vibrant appel à la paix depuis le Vatican

À l’occasion de sa première bénédiction pascale « Urbi et Orbi », le pape Léon XIV a exhorté, dimanche, la communauté internationale à œuvrer pour la paix, dénonçant à la fois la montée des violences et l’indifférence croissante face aux conflits à travers le monde.

Devant une foule nombreuse rassemblée au Vatican, le souverain pontife a eu une pensée pour son prédécesseur, François, rappelant qu’il s’était adressé pour la dernière fois au monde à la même période, un an plus tôt.

Dans son message, le chef de l’Église catholique a lancé un appel direct aux acteurs des conflits, les invitant à renoncer aux armes et à privilégier la voie du dialogue. Sans désigner explicitement de pays, il a évoqué les tensions persistantes, notamment au Moyen-Orient et dans d’autres régions en crise.

Marquant une rupture avec les usages de ses prédécesseurs, le pape n’a cité aucune zone géographique précise, préférant un message global axé sur la responsabilité collective. Il a également annoncé l’organisation d’une veillée de prière pour la paix, prévue le 11 avril sur la place Saint-Pierre, à Rome.

Insistant sur la nature de la paix qu’il appelle de ses vœux, le pape Léon XIV a souligné qu’elle ne saurait être imposée par la contrainte, mais doit reposer sur l’échange, l’écoute et le respect mutuel. Il a par ailleurs exprimé son inquiétude face à la banalisation de la violence dans les sociétés contemporaines.

Le souverain pontife a également pointé du doigt l’indifférence grandissante face aux souffrances humaines, évoquant les nombreuses victimes des guerres ainsi que leurs lourdes conséquences sociales et économiques.

La bénédiction « Urbi et Orbi », prononcée depuis le balcon central de la basilique Saint-Pierre, a été suivie par des milliers de fidèles et retransmise à travers le monde dans le cadre des célébrations de Pâques.