Pâques 2026 : Le président Diomaye adresse un message de paix et d’unité aux chrétiens

À l’occasion de la célébration de Pâques, ce dimanche 5 avril 2026, la communauté chrétienne du Sénégal, à l’image de celles du monde entier, commémore la résurrection du Christ dans un esprit de foi et de renouveau.

Dans ce contexte, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a adressé un message à ses concitoyens de confession chrétienne, au Sénégal comme au sein de la diaspora. Dans une publication sur sa page Facebook, le chef de l’État a formulé des vœux empreints de paix, d’espérance et de solidarité.

Il a notamment exprimé le souhait que cette fête religieuse soit une source de sérénité et de confiance pour tous, tout en appelant à un engagement collectif en faveur de la cohésion nationale. Le président a également souligné la portée symbolique de Pâques, rappelant qu’elle incarne la victoire de la vie et la force de l’espérance, construite dans la persévérance.

Insistant sur les valeurs de rassemblement, Bassirou Diomaye Faye a mis en avant l’importance de l’unité, estimant que ce qui unit les Sénégalais demeure plus fort que ce qui pourrait les diviser.