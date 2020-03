Banque mondiale…L’économie sénégalaise est en bonne santé

Selon la Banque mondiale, l’économie sénégalaise connaît une croissance de ‘’plus de 6 % par an’’, depuis 2014. ‘’Cette trajectoire de croissance, qui en fait l’un des pays d’Afrique subsaharienne les plus performants, témoigne d’une amorce de la transformation structurelle sous-tendue par des réformes axées sur l’amélioration du climat de l’investissement, de la gouvernance et des investissements dans les infrastructures, l’énergie et l’agriculture’’, explique l’institution financière. Elle ajoute que ‘’les perspectives sont favorables et, à la faveur d’une hausse des investissements et des exportations, le rythme devrait rester alerte en 2020, autour de 6,8 %’’. Mieux, s’il y a une maîtrise des fragilités budgétaires et une mise en œuvre des réformes attractives pour les investisseurs privés, ‘’la croissance pourrait franchir la barre des 7 % en 2021’’, selon le communiqué.