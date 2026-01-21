Bantaco : Un mari déféré au parquet pour tentative d’assassinat sur sa femme

Après 48 heures de garde à vue à la brigade de gendarmerie de Mako, M. K. a été déféré au parquet pour tentative d’assassinat sur sa femme. Les faits se sont déroulés à Bantaco, une localité de la commune de Tomboronkoto, dans le département de Kédougou.

Selon des sources locales, la victime, âgée d’une vingtaine d’années, avait trouvé refuge chez son oncle, après des différends conjugaux. Mécontent de ce départ, son mari s’était rendu au village pour tenter de convaincre sa femme de regagner le domicile conjugal avec leur enfant de 6 mois. Mais face à la réticence de la famille, la jeune femme avait été maintenue à Bantaco.

Mais profitant de l’absence de l’oncle parti aux champs, M. K., armé d’un couteau, aurait violemment attaqué sa femme, en tentant de l’égorger. Les cris de la dame ont alerté les voisins qui sont intervenus.

Grièvement blessée, elle a été d’abord prise en charge au poste de santé de Bantaco avant d’être référée au centre de santé de Kédougou. Son pronostic vital n’est pas engagé.

Après son forfait, le mari a pris la fuite. Sa cavale de 72 heures a pris fin à Kolia où il a été arrêté.

Source : Seneweb