Affaire ASER-AEE POWER : La Cour suprême annule la décision de l’ARCOP

Après plus de quinze mois de bataille judiciaire, l’Agence sénégalaise d’électrification rurale (ASER) a obtenu gain de cause. Selon le Directeur Jean-Michel Sène, la Cour suprême a annulé la décision rendue par l’Autorité de régulation de la commande publique (ARCOP) dans l’affaire opposant l’État à la société AEE POWER.

Cette décision met ainsi un terme définitif à une procédure judiciaire longue et controversée. Selon le Directeur de l’ASER, cet arrêt vient clore un contentieux marqué par des campagnes de désinformation, des tentatives de manipulation et une intense bataille judiciaire.

Pour Jean-Michel Sène, cette annulation constitue une étape décisive. « Le dossier est désormais vidé. S’ouvre maintenant le temps de la vérité », indique M. Sène, qui se félicite d’une issue conforme au droit et à l’intérêt général.

Le Directeur de l’ASER annonce par ailleurs la tenue prochaine d’une conférence de presse au cours de laquelle il compte revenir en détail sur les contours de cette affaire. L’objectif affiché est d’exposer les faits, d’identifier les responsabilités et de mettre en lumière ce que l’ASER qualifie de modus operandi visant à s’enrichir au détriment des Sénégalais.