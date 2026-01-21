Sénégal -Maroc : le CORED met en garde contre la désinformation

À la suite de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) opposant le Sénégal au Maroc, le Conseil pour l’Observation des Règles d’Éthique et de Déontologie dans les Médias (CORED) a lancé un appel à la vigilance à l’endroit des professionnels de l’information. L’organe d’autorégulation déplore une recrudescence de fausses informations circulant sur les réseaux sociaux et certaines plateformes numériques après la rencontre.

Dans un communiqué publié ce mardi, le CORED affirme avoir relevé la diffusion massive de contenus mensongers, allant d’informations non vérifiées à des photos et vidéos sorties de leur contexte. Une situation jugée préoccupante, dans un climat émotionnel où les réactions liées à l’actualité sportive peuvent rapidement engendrer des tensions inutiles.

Le Conseil appelle les médias à la responsabilité et les met en garde contre toute publication susceptible de porter atteinte aux relations entre le Sénégal et le Maroc, deux pays unis par des liens historiques et fraternels. Selon le CORED, la propagation d’informations infondées peut non seulement induire le public en erreur, mais aussi fragiliser la cohésion sociale et exposer les ressortissants des deux nations à des risques.

Rappelant que « la diffusion de l’information n’est jamais neutre », l’institution souligne le rôle central des journalistes dans la préservation de la paix sociale, à l’ère de l’instantanéité et de la viralité numérique.

Face à la prolifération de contenus amplifiés, voire générés, par l’intelligence artificielle, le CORED insiste sur l’exigence d’un traitement rigoureux et responsable de l’information. Il exhorte les journalistes et techniciens de l’information à vérifier et recouper systématiquement les sources avant toute publication.

À ce titre, l’organe de régulation rappelle les dispositions de l’Article 1 de la Charte des journalistes du Sénégal, garantissant au public une information juste, honnête et équilibrée, ainsi que celles de l’Article 13 du Code de la presse, qui proscrit la diffusion de contenus dont l’origine n’est pas clairement établie.