Coupe du monde 2026 : Le pass Fifa est entré en vigueur

Donald Trump, le président des États-Unis d’Amérique, l’avait annoncé en novembre dernier. Et ce mercredi 21 janvier 2026, il a été lancé par l’administration américaine. Le pass Fifa va permettre aux spectateurs détenteurs d’un billet pour la Coupe du monde de football 2026 d’obtenir un visa plus rapidement pour pénétrer dans le territoire américain.

Pour rappel, les États-Unis font partie des trois pays organisateurs de l’événement avec le Canada et le Mexique du 11 juin au 19 juillet, et ils accueilleront 78 matches, sur les 104 programmés. Cela devrait permettre aux supporters d’obtenir un rendez-vous plus facilement pour obtenir le précieux sésame.

Pour les Français et la majeure partie des Européens, ce pass Fifa n’aura aucune utilité car pour se rendre aux États-Unis dans le cadre d’un séjour de moins de quatre-vingt-dix jours, le visa n’est pas nécessaire. Il faut simplement une autorisation électronique de voyage, Esta.

D’autres pays sont plus impactés notamment depuis que Donald Trump a annoncé le gel de toutes les procédures de visas d’immigration pour 75 États, dont quinze participeront à ce Mondial : Algérie, Brésil, Cameroun, Cap-Vert, Colombie, Côte d’Ivoire, Égypte, Ghana, Haïti, Iran, Jordanie, Maroc, Sénégal, Tunisie, Uruguay et Ouzbékistan. Certes, ce gel ne concerne pas les visas touristiques ni commerciaux, comme l’a confirmé l’administration américaine, mais les supporters de football détenteurs de billets devront sans doute prendre leurs dispositions.

Mais pour les habitants d’Haïti et d’Iran, venir aux États-Unis semble presque impossible car leur pays est inscrit sur la liste des états soumis à une restriction totale de pénétrer sur le territoire américain. Pour le Sénégal, récent vainqueur de la Coupe d’Afrique des Nations, et la Côte d’Ivoire, les restrictions demeurent partielles.

Les participants au Mondial pourront pénétrer sur le sol des États-Unis sans dommage mais pour les détenteurs de billets, le parcours s’annonce semé d’embûches. Les spectateurs peuvent déposer une demande de pass Fifa, comme tout le monde. Toutefois, rien ne dit qu’elle sera acceptée