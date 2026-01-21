Plage de Malibu : Un homme et sa copine surpris en pleins ébats sexuels

La sûreté urbaine du commissariat central de Guédiawaye a arrêté le nommé I. Sow, un chauffeur âgé de 36 ans, domicilié à Pikine, et la dame M. Ndiaye, une ménagère âgée de 39 ans, domiciliée à Cambérène, pour outrage public à la pudeur.

Le 20 janvier 2026, lors d’une patrouille nocturne dans le secteur de la plage de Malibu, les policiers ont découvert les deux suspects en flagrant délit de rapports sexuels dans un véhicule de marque Ford, selon des sources de Seneweb. Interrogés sur place par les forces de l’ordre, les mis en cause ont reconnu les faits.

Conduits au commissariat central de Guédiawaye, la dame a piqué une crise avant d’être mise à la disposition de sa mère, M. Diop, pour être conduite à l’hôpital.

De retour du centre de santé Mame Abdou des Parcelles-Assainies, elle a été soumise à un interrogatoire où elle a reconnu les faits sans ambages et a déclaré être en relation amoureuse avec I. Sow depuis plus de trois mois. La mère a informé les enquêteurs que sa fille souffrait de troubles psychiques depuis son divorce.

Après avis du procureur de la République, les deux tourtereaux ont été placés en garde à vue pour outrage public à la pudeur. Une enquête est ouverte.

Source : Seneweb