Rufisque : Un charretier tue son collègue pour…10.000 F CFA

La Sûreté urbaine du commissariat central de Rufisque a été alertée mardi 20 janvier 2026 d’un cas de meurtre par le personnel médical de l’hôpital Youssou Mbargane. Le corps sans vie du charretier Mamadou Ibrahima Diouf, âgé de 31 ans, a été déposé dans la structure sanitaire par les sapeurs-pompiers.

Selon des sources de Seneweb, le drame trouve son origine dans une transaction de location de charrette. Le 18 janvier 2026, Mbaye Diop, âgé de 20 ans, avait loué sa charrette à la victime Mamadou Ibrahima Diouf de 14 heures à 20 heures moyennant 10.000 francs CFA.

À l’issue de la location, Mamadou Ibrahima Diouf ne lui a remis que 2.500 francs. Mbaye Diop a refusé de prendre cette somme et une vive altercation a éclaté entre les deux hommes. Les deux charretiers se sont d’abord bagarrés vers la clinique « Rada » avant d’être séparés. Ils se sont rencontrés à nouveau au quartier Dangou où, selon le suspect, il aurait surpris la victime avec une brique. Le suspect aurait asséné un coup à la tempe de la victime.

Pris de peur selon ses propos, Mbaye Diop a essayé de réanimer la victime en lui versant de l’eau, avant de prendre la fuite à la vue des sapeurs-pompiers. Des parents de la victime ont été informés par des passants qu’une bagarre venait d’éclater entre Mamadou Ibrahima Diouf et un autre jeune dans un coin à Dangou. Arrivés sur place quelques minutes après, ils ont constaté que les sapeurs-pompiers avaient déjà évacué le blessé vers l’hôpital Youssou Mbargane .

À l’hôpital, le médecin les a informés que la victime avait succombé à ses blessures au cours de l’évacuation. Un transport a été effectué par la police à l’hôpital aux fins de constatations. Sur place, il a été découvert sur le corps de la victime des blessures à la tempe droite, à l’oreille droite, ainsi qu’une lèvre gauche déchirée.

Des recoupements d’informations ont permis d’identifier le meurtrier présumé comme étant Mbaye Diop, charretier résidant à Darou Rahmane.

La poursuite des investigations a permis de mettre la main sur le suspect. Le mis en cause a été arrêté à son domicile à Darou Rahmane, suite au recoupement d’informations relatives à ses déplacements. Il a été surpris en plein sommeil dans sa chambre située au deuxième étage de son domicile.

Mbaye Diop a été placé en garde à vue pour meurtre. Le Procureur Cheikh Diakhoumpa, chef du parquet de Rufisque, a été informé du drame.