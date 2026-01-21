Sénégal–Maroc : Le PM Sonko appelle à l’apaisement et à la consolidation des relations bilatérales

Le Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, a réaffirmé la solidité des relations historiques entre le Sénégal et le Royaume du Maroc à l’issue d’un entretien approfondi avec son homologue marocain, M. Aziz Akhannouch. Cette rencontre s’inscrit dans un contexte marqué par des tensions consécutives à des incidents survenus en marge d’un événement sportif à Rabat.

Selon le chef du gouvernement sénégalais, les deux Premiers ministres ont convenu, sous les hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et de Son Excellence le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, de poursuivre leurs efforts communs dans un esprit d’apaisement, de sérénité et de détente. L’objectif affiché est clair : renforcer les liens séculaires et profonds qui unissent les deux pays.

Dans sa déclaration, Ousmane Sonko a tenu à rassurer l’opinion publique sur le suivi de la situation des supporters sénégalais interpellés à Rabat, ainsi que celle des compatriotes résidant au Maroc. Le Gouvernement du Sénégal, a-t-il précisé, travaille en étroite collaboration avec les autorités consulaires et diplomatiques accréditées, ainsi qu’avec les autorités marocaines compétentes.

Le Premier ministre a par ailleurs appelé à la prudence face à la prolifération d’informations jugées fallacieuses, notamment sur les réseaux sociaux et dans certains médias. Il a dénoncé des flux de communication relevant, pour la plupart, de la désinformation, susceptibles d’exacerber inutilement les tensions.

Ousmane Sonko a exhorté les citoyens sénégalais et marocains, ainsi que l’ensemble des amis des deux nations, à dépassionner cet épisode, rappelant qu’il ne saurait en aucun cas dépasser le cadre strictement sportif. « Les défis communs auxquels nos pays font face sont autrement plus importants », a-t-il souligné.

Dans cette dynamique de coopération renforcée, les deux Premiers ministres se sont réjouis de la tenue prochaine de la 15ᵉ session de la Grande Commission mixte sénégalo-marocaine, prévue du 26 au 28 janvier à Rabat, sous leur présidence effective. Cette rencontre bilatérale de haut niveau, la première depuis 2013, avait été programmée d’un commun accord à la fin du mois de décembre 2025.

Le Sénégal a réaffirmé son attachement historique à l’amitié, à la paix, au respect mutuel et à la coopération entre les États, les peuples et les nations, réitérant sa volonté de préserver et de renforcer ses relations privilégiées avec le Royaume du Maroc.