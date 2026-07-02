Basket : Les Lions prennent leur revanche sur la Côte d’Ivoire

Le Sénégal a parfaitement réagi face à la Côte d’Ivoire lors de la troisième fenêtre des éliminatoires de la Coupe du monde FIBA 2027. Battus lors de la précédente confrontation, les Lions se sont imposés ce jeudi à Dakar sur le score de 85 à 72.

Les hommes de Desagana Diop ont rapidement pris l’ascendant, bouclant le premier quart-temps avec treize points d’avance (29-16) et atteignant la mi-temps avec un avantage confortable de 19 unités (55-36). Les Éléphants ont tenté de revenir dans le troisième quart-temps, mais le Sénégal a su préserver son avance et abordait les dix dernières minutes avec une marge de 14 points (70-56).

En fin de rencontre, les Lions ont parfaitement géré leur avance pour s’imposer sans trembler. Ce succès efface la défaite concédée face aux Ivoiriens lors de la deuxième fenêtre et confirme les ambitions du Sénégal dans ces éliminatoires.