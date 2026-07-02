Toussaint Manga : « Je quitte la Lonase avec le sentiment du devoir accompli »

Le docteur Toussaint Manga a annoncé, ce 2 juillet 2026, son départ de la tête de la Loterie nationale sénégalaise (LONASE), qu’il dirigeait depuis deux ans. Dans un message empreint de reconnaissance et de fierté, l’ancien directeur général a affirmé quitter ses fonctions « avec le sentiment du devoir accompli ».

Il a tenu à remercier le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, pour lui avoir confié cette responsabilité, ainsi que le Premier ministre Ousmane Sonko pour la confiance accordée.

Sous sa direction, la LONASE a enregistré des performances notables : 19 milliards de bénéfices nets en 2025 et plus de 90 milliards de recettes mobilisées entre octobre 2025 et juin 2026 au profit de l’État. Des résultats que Toussaint Manga attribue à « l’engagement remarquable des femmes et des hommes de la LONASE », ainsi qu’à une gestion fondée sur « la rigueur, l’innovation et le sens du service public ».

Dans son communiqué, il a réaffirmé son attachement à ses convictions politiques et à son engagement aux côtés d’Ousmane Sonko, soulignant que « le combat pour un Sénégal plus juste, plus souverain et plus prospère dépasse les postes et les responsabilités ».

L’ancien directeur général a également félicité son successeur, Abdourahmane Baldé, à qui il souhaite « plein succès » dans l’intérêt supérieur du pays. « Les hommes passent, les principes demeurent », a conclu Toussaint Manga, affirmant rester « debout, engagé et résolument au service du Sénégal ».