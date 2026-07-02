Décentralisation : Moussa Balla Fofana annonce un consensus des territoires autour de l’Acte IV

Le ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des territoires, Moussa Balla Fofana, a présenté ce jeudi 2 juillet 2026, au Centre international de conférence Abdou Diouf (CICAD) de Diamniadio, les grandes orientations des réformes liées aux pôles territoires et à l’Acte IV de la décentralisation. La rencontre nationale des exécutifs territoriaux, présidée par Bassirou Diomaye Faye, a servi de cadre pour exposer les ambitions de ce nouveau chantier.

Selon le ministre, ces réformes visent à inscrire l’agenda national dans une dynamique de développement économique, local et territorial. Il a affirmé que les concertations menées avec les élus ont permis de dégager des points de convergence, traduisant ce qu’il appelle un « consensus des territoires pour le développement ». Pour lui, la décentralisation et la territorialité constituent des instruments essentiels de localisation de l’agenda de transformation du pays.

Moussa Balla Fofana a souligné que les limites de l’Acte III ont été identifiées et que l’Acte IV introduit des innovations destinées à faire des pôles territoires de véritables moteurs de croissance. Il a insisté sur l’esprit de co-construction qui doit guider la finalisation des textes de réforme.

Concernant l’Acte IV, quinze axes de réforme ont été discutés avec les parties prenantes. Quatre priorités majeures en ressortent : moderniser la gouvernance locale et adapter l’architecture territoriale, améliorer le financement des collectivités avec une fiscalité locale intégrée, renforcer l’ingénierie territoriale et promouvoir le développement local en valorisant les ressources.

Ces échanges ont permis de mettre en avant huit innovations majeures, censées impulser une nouvelle dynamique de développement à partir des territoires.