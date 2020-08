Bathie Sogue aux jeunes de Touba : « Nene Fatoumata Tall n’est pas notre cible »

« En ma qualité de Président de la commission jeunesse et promotion des valeurs civiques au Conseil départemental de Mbacke et délégué à l’Assemblée générale du bureau exécutif du Conseil National de la Jeunesse du Sénégal, je voudrais recadrer mes frères jeunes de Touba qui s’insurgent contre le Ministre de la jeunesse qui est une personne d’abord, une mère pour la jeunesse Sénégalaise,sensible aux préoccupations des structures de jeunes légalement constituées par l’état et abat un travail mémorable depuis qu’elle est nommée à ce poste. Je signale que les usurpateurs qui prennent les réseaux sociaux comme arme et canaux de communication pour le dénigrer doivent afficher leur casquette dans les instances du Cnjs ( Conseil National de la Jeunesse du Sénégal) et leur appartenance politique d’opposant en mal d’idées pour mériter des répliques à la hauteur de leur propos discourtois et inélégant de leur part pendant cette période de peur et d’angoisses avec la pandémie de la Covid 19.

L’heure est l’union des cœurs, des esprits et des bonnes solutions pour combattre cette pandémie qui prend des proportions inquiétantes. N’oublions pas que le Ministre a appuyé le Conseil National de la Jeunesse du Sénégal à hauteur de 10.000.000f cfa pour des des activités de prévention et de sensibilisation à la Covid 19 au mois de Mars 2020 et plus de 300 millions en termes d’appui aux associations de jeunes détenant des petites entreprises et des projets prometteurs. Ceux qui s’agitent de gauche à droite dans les medias ne sont pas des voix autorisées par la jeunesse de Mbacké particulièrement celle de Touba. On a pas encore entendu le Conseil départemental de la jeunesse de Mbacke monter au créneau ni le Conseil Communal de la jeunesse de Touba s’alarmer pour fustiger le comportement du Ministre Néné Fatoumata Tall.

Le moment venu les jeunes qui ont la légitimité de s’exprimer mettront leurs idées sur la table de manière responsable et républicaine afin de trouver un avenir radieux à nos pairs.

Un grand penseur disait « Être le plus doué de ta génération ne doit pas te faire croire qu’il est rusé « .Le temps est à la prière et maintenant corrigez vous et ressaisissez vous avant qu’il ne soit tard, ,La jeunesse de Touba prie au bon retour des activités quotidiennes de la vie mais pas pour tirer des balles perdues dans l’air car Fatoumata Nene Tall n’est pas notre cible.

Elle mérite plus d’égards et de considération pour qu’ensemble nous puissions avoir de bons résultats.

Autre chose ne semble être que de la peine perdue alors que l’heure est à l’engagement citoyenne et républicaine.