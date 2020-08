COVID-19 : Kédougou est sur la mauvaise pente, le centre de traitement non fonctionnel, les cas se multiplient

Dr Fodé Danfakha, le médecin chef du District sanitaire de Kédougou vient d’organiser un point de presse pour alerter l’opinion sur la mauvaise posture du département de Kédougou qui est quasiment au bord du gouffre.

COVID-19, les cas positifs et les cas communautaires se multiplient à Kédougou qu’en dites-vous ?

« Ça fait exactement 27 jours qu’on passe de 2 cas confirmés à 50 cas confirmés. Cela nous alarme tous. Nous avons une progression du nombre de cas confirmés au niveau du district sanitaire de Kédougou. Parmi ces 50 cas les 29 sont des cas communautaires, les 20 des cas contacts et 1 cas importé. A ce jour, nous sommes à 9 guéris 286 contacts qui sont suivis. Nous avons enregistré un décès à domicile. Il s’agit d’un patient de 90 ans qui était malade qui est finalement décédé à domicile. Le test post-mortem est revenu positif à la COVID-19. C’est le premier décès enregistré à Kédougou. Durant les deux premières semaines, on s’était rendu-compte que la moyenne d’âge était autour de 26 ans. Il n’y avait que les jeunes qui étaient contaminés. Mais cette semaine a été marquée par une contamination des personnes âgées. Là, on se retrouve avec 6 personnes âgées de plus de 60 ans et 4 personnes présentant des tares. On en redoutait car d’habitude les personnes âgées ne sortaient pas. Les jeunes qui sortent et qui sont peut-être asymptomatiques, qui ne viennent pas se faire consulter, ce sont eux qui vont transmettre la maladie aux personnes âgées. Quand on parle de contamination de personnes âgées, on s’attend à des contaminations voire des décès. C’est pourquoi nous avons jugé nécessaire de rappeler à l’ordre les jeunes en leur disant que cette maladie peut ne pas être fatale pour eux mais mortelle pour les personnes âgées qui sont avec eux à la maison. Notre rôle c’est de protéger ces personnes âgées, ces personnes qui ont des tares (hypertension, diabète…) »

Les cas se multiplient, le centre de traitement n’est pas fonctionnel, la population n’est-elle pas exposée ?

« Depuis 4 mois, on s’active avec l’aide des autorités administratives à rendre fonctionnel ce centre de traitement. Le Maire de la commune de Kédougou a mis à notre disposition des locaux qui répondaient aux normes. Une mission du ministère de la santé est passée à maintes reprises pour mettre ces locaux aux normes. Il y a des lits qui sont présentement sur place. Ce centre doit fonctionner comme une structure de santé. Depuis lors, le gouverneur et le médecin chef de région ne cessent de faire le plaidoyer auprès du ministre de la santé et des partenaires. Ce qui est sûr, le ministère de la santé ne pourra pas gérer toute la fonctionnalité de ce centre. Il faudra que les partenaires techniques et financiers notamment les sociétés minières au niveau local puissent nous accompagner à rendre opérationnel ce centre ».

Qu’est-ce qu’il vous faut réellement pour rendre opérationnel ce centre de traitement ?

« Il faudra des médicaments, du matériel médical, 2 médecins, 6 infirmiers mais aussi il faudra un personnel de soutien. Nous travaillerons avec ceux qui sont au niveau local notamment avec les volontaires de la croix rouge. Il y aura également des acteurs de la communauté qui vont nous appuyer au niveau de ce centre. Il faudra assurer la restauration pour les malades qui y seront internés. Comme nous ne savons pas jusqu’où va aller cette pandémie, nous ne pouvons pas présenter un budget global. Néanmoins nous avons élaboré un plan d’actions au niveau régional de l’ordre de 27 millions de FCFA. Les autorités sont en train de faire le plaidoyer auprès des partenaires au niveau local pour obtenir des financements de ce plan d’actions articulé autour des activités de prise en charge, de sensibilisation, et de communication ».

Propos recueillis par Adama Diaby à Kédougou pour xibaaru.sn