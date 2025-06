Bergerie attaquée à Somone…Trois (3) personnes arrêtées

L’enquête sur l’attaque d’une bergerie à Somone, par des bandits armés, dans la nuit du 2 au 3 juin derniers, avance à grands pas.

Plus expérimentée et plus outillée dans les enquêtes criminelles, la brigade de recherches (BR) de Mbour, sous la direction de l’adjudant Ousmane Ndiaye, a hérité du dossier. L’exploitation des images des vidéos de surveillance et les enquêtes menées ont permis aux gendarmes d’arrêter, entre Somone et Nguékhokh, trois des sept braqueurs.

Il s’agit des bergers M. Ba, M. Sow et M. Ba (n°2) qui ont été déférés hier mardi au tribunal de grande instance de Mbour pour association de malfaiteurs, vol en réunion commis en temps de nuit avec violence et usage d’armes blanches, selon des sources de Seneweb proches du parquet.

La BR est aussi aux trousses des quatre autres suspects du gang qui opérait entre Somone, Ngaparou, Nguékhokh et Sindia.

D’après les premiers éléments de l’enquête, les sept malfaiteurs armés de machettes avaient ligoté et blessé les trois vigiles de la bergerie. Un mouton et un bœuf sont morts des blessures essuyées lors de l’attaque. Mais les 30 ovins et les 15 bovins volés ont été récupérés par la gendarmerie appuyée par les populations locales.

Dans le cadre de la lutte contre le grand banditisme dans le département, la compagnie de gendarmerie de Mbour, sous la direction du commandant Diallo, a renforcé son dispositif sécuritaire avec des patrouilles et des check-points dans les zones criminogènes.