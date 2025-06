Sonko dénonce, le système résiste…les réformes à l’épreuve du réel

Ce mercredi 18 juin 2025, le Premier ministre Ousmane Sonko a prononcé un discours particulièrement ferme en Conseil des ministres, pointant du doigt les défaillances majeures dans la gestion des entités parapubliques. Entre absence de rigueur administrative, gestion opaque et nominations discutables, les critiques ont fusé. Un exercice de vérité salué par certains, mais qui soulève aussi de nombreuses interrogations sur la capacité réelle du gouvernement à engager une réforme structurelle en profondeur.

Le chef du gouvernement a notamment déploré des pratiques contraires aux principes de bonne gouvernance : des conseils non tenus, une documentation mal archivée, des mandats dépassés et des représentants au profil jugé inadapté. Ce diagnostic sévère témoigne d’une volonté de rupture avec le laxisme ancien. Mais il met aussi en lumière l’ampleur du problème : ces dysfonctionnements sont connus de longue date et auraient pu être anticipés dès les premières semaines de prise de fonction.

Sur le fond, le message du Premier ministre vise à recentrer l’action publique autour de trois axes : transparence, efficacité et légalité. Il exhorte ses ministres à « procéder sans délai » à une régularisation de la composition des organes délibérants et à veiller à la qualité des représentants nommés. En apparence, le cap est clair. Mais l’absence d’un plan de suivi précis, de mécanismes de sanction ou de calendrier d’exécution soulève déjà des doutes.

Mais pour beaucoup d’observateurs, le nouveau régime pouvait s’éviter tous ces problèmes s’il avait pris la peine de respecter ses promesses de campagne. Si les nouvelles autorités avaient lancé des appels d’offres, dès le début de leur mandat, elles pouvaient éviter de se retrouver avec des profils jugés “inutiles”. Certains patriotes accusent des éléments du système d’être toujours au cœur de l’administration. Raison pour laquelle ils demandent un nettoyage en profondeur.

Ce n’est pas la première fois qu’un haut responsable promet de moraliser la gestion publique. Depuis plusieurs décennies, la dénonciation des « dérives » dans le secteur parapublic est devenue un refrain politique. Ce qui manque souvent, ce ne sont pas les discours de fermeté, mais leur traduction concrète sur le terrain. Le Sénégal post-élection attend désormais des actes du nouveau régime porté par le Pastef (Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité), pas des constats.

Par ailleurs, une partie des observateurs s’interrogent sur la portée réelle de ce rappel à l’ordre. S’agit-il d’un véritable coup d’accélérateur dans la réforme de l’État, ou d’un exercice de communication destiné à calmer les critiques qui montent sur la lenteur du changement dans certains secteurs ? Le timing de cette déclaration, dans un contexte de réformes institutionnelles sensibles, n’est pas anodin.

D’un point de vue technique, le décret n°2025-670 cité comme fondement juridique encadre désormais les organes délibérants des entités publiques. Encore faut-il que ce texte soit connu, compris et appliqué de façon homogène par les services de l’État. Or, l’absence de formation et le manque de suivi administratif dans certaines administrations risquent de freiner l’application effective de ces nouvelles règles. Surtout que beaucoup, surtout du côté des PCA, n’ont pas le profil qu’il faut.

La question des profils nommés dans les institutions reste particulièrement sensible. En dénonçant des nominations peu rigoureuses, Ousmane Sonko s’expose à une exigence de cohérence : ses propres choix devront dorénavant être irréprochables. Car toute nouvelle nomination sujette à caution pourrait rapidement se retourner contre lui et décrédibiliser son engagement pour une gouvernance exemplaire. Il est urgent pour le régime de revoir les nominations au sein de la nouvelle administration.

Cette déclaration du Premier ministre a le mérite d’ouvrir un débat salutaire sur la gestion du secteur public. Mais elle pose aussi un défi politique de taille : transformer la critique en réforme, et la volonté politique en résultats concrets. Car dans un pays habitué aux promesses, les citoyens n’attendent plus des mots, mais des preuves.

Niakaar Ngom pour xibaaru.sn