Birahim Camara alerte sur les dysfonctionnements de l’état civil au Sénégal

L’état civil sénégalais fait face à de sérieux dysfonctionnements, marqués par une recrudescence de faux actes de naissance, de mariage et de décès. C’est l’alerte lancée par Birahim Camara, qui pointe des failles structurelles affectant la fiabilité des registres et la crédibilité des documents administratifs délivrés aux citoyens.

Selon lui, la situation est particulièrement préoccupante dans la région de Dakar, où de nombreux centres d’état civil — notamment à Le Dantec, Yeumbeul, Pikine, Bounne, Diamaguène, Thiaroye et Guédiawaye — connaissent des problèmes de gestion des registres. Ces insuffisances affaibliraient la valeur juridique des actes produits et compliqueraient les démarches administratives des usagers.

Le constat s’étend également aux régions frontalières telles que Saint-Louis, Matam, Tambacounda, Kédougou, Kolda, Sédhiou et Ziguinchor. Dans ces zones, la porosité des frontières, combinée à des pratiques frauduleuses, faciliterait l’obtention indue de documents d’état civil, avec des conséquences sur la gestion de la nationalité et de l’identification des personnes.

Birahim Camara évoque plusieurs facteurs expliquant ces dysfonctionnements. Il cite notamment le recrutement d’agents municipaux insuffisamment formés aux exigences du Code sénégalais de la famille relatif à l’état civil, l’existence de réseaux de fraude impliquant des intermédiaires opérant aux abords des centres, ainsi que le retard accusé dans la numérisation des registres.

À cela s’ajouterait, selon lui, l’absence de contrôles systématiques et rigoureux de l’authenticité des actes avant la délivrance de documents officiels tels que la carte nationale d’identité ou le passeport.

Ces défaillances auraient également des conséquences à l’étranger. L’état civil sénégalais souffrirait d’un déficit de crédibilité auprès de certaines administrations de pays d’accueil, notamment en Europe. Cette situation expose des ressortissants sénégalais à des difficultés lors de procédures administratives liées au séjour, au travail ou au renouvellement de documents.

Par ailleurs, Birahim Camara attire l’attention sur l’état des archives judiciaires. Dans plusieurs greffes de tribunaux d’instance et de grande instance, la conservation des jugements et ordonnances poserait problème, obligeant parfois les demandeurs à engager des procédures longues et coûteuses de reconstitution de documents.

Pour Birahim Camara, la qualité de l’état civil constitue un indicateur fondamental de la solidité institutionnelle d’un État. Il rappelle que la maîtrise des données démographiques et territoriales est essentielle à l’élaboration de politiques publiques efficaces dans des secteurs clés tels que l’éducation, la santé, la sécurité ou la planification économique.

Il plaide ainsi pour une réforme structurelle de l’état civil, axée notamment sur la formation des agents, la sécurisation des archives et l’accélération de la numérisation, afin de renforcer la fiabilité du système et de restaurer la confiance des citoyens.