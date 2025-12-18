Migration irrégulière : Horizon Sans Frontières rend hommage à Serigne Cheikh Al Maktoum

L’organisation Horizon Sans Frontières (HSF), spécialisée dans la défense des migrants, a annoncé avoir décerné, à titre posthume, le titre de l’Homme de l’Année à Serigne Cheikh Al Maktoum. Cette distinction vise à saluer ce que l’organisation qualifie de vision prémonitoire de ce dernier sur les enjeux et les dangers liés à la migration irrégulière.

Dans un communiqué, HSF souligne que Serigne Cheikh Al Maktoum figurait parmi les rares personnalités à avoir, très tôt, alerté sur les conséquences humaines, sociales et morales de la migration irrégulière. Selon l’organisation, ses prises de position, longtemps ignorées, trouvent aujourd’hui un écho particulier au regard des drames humains, des naufrages et des pertes en vies humaines enregistrés ces dernières années.

HSF rappelle que Serigne Cheikh Al Maktoum appelait régulièrement à une approche fondée sur la prévention, la responsabilité collective et la préservation de la dignité humaine. Il plaidait notamment pour un meilleur ancrage des jeunes dans leurs territoires d’origine, ainsi qu’une réflexion plus globale sur le développement, la mobilité et la cohésion sociale.

L’organisation estime que son discours, axé sur la sagesse, l’humanisme et la paix sociale, constituait une mise en garde claire contre les dérives de la migration irrégulière. À la lumière des drames actuels, HSF considère que la pertinence de ces messages apparaît aujourd’hui avec davantage de force.

Par cette distinction honorifique, Horizon Sans Frontières indique vouloir reconnaître l’engagement de Serigne Cheikh Al Maktoum en faveur de la vie humaine et de la cohésion sociale, tout en mettant en avant l’héritage moral qu’il laisse aux générations actuelles et futures.

HSF précise enfin que cette reconnaissance s’inscrit dans sa volonté de poursuivre ses actions de sensibilisation et de plaidoyer contre la migration irrégulière au Sénégal et en Afrique, en s’appuyant sur les valeurs et les principes défendus par Serigne Cheikh Al Maktoum.