Décès de Baba Abdoulaye Diop en France : Tahirou Sarr rejette toute responsabilité de son parti

Papa Tahirou Sarr, président du parti JËL LIÑU MOOM – Les Nationalistes, a réagi au décès de Baba Abdoulaye Diop, un jeune Sénégalais tué le 15 décembre 2025 dans le Val-d’Oise, en France. Face à des accusations faisant état de supposés « discours » qui auraient contribué au drame, le député a tenu à apporter des précisions à travers un communiqué rendu public.

Dans sa déclaration, Papa Tahirou Sarr a d’abord exprimé sa solidarité envers la famille de la victime, ses proches et toutes les personnes affectées par cette tragédie. Il a rappelé son attachement au respect de la vie humaine, soulignant qu’aucune opinion, ni réelle ni supposée, ne peut justifier la mort d’un compatriote par un autre.

Le président des Nationalistes a ensuite tenu à lever toute ambiguïté concernant l’identité de la personne mise en cause. Il affirme que celle-ci n’est ni membre de son parti, ni détentrice d’une carte de militant, et qu’elle n’est pas connue des instances dirigeantes de la formation politique.

Papa Tahirou Sarr a par ailleurs rappelé que JËL LIÑU MOOM – Les Nationalistes est un parti politique structuré, qui agit exclusivement dans le cadre légal, institutionnel et démocratique. Il a réaffirmé le rejet sans équivoque, par son parti, de toute forme de violence, d’intimidation ou de règlement de comptes, quels qu’en soient les motifs.

Dans son communiqué, il insiste également sur le fait qu’aucun partisan du parti ne saurait participer à des discussions publiques, campagnes de soutien ou appels à la violence en lien avec une affaire criminelle, estimant que de tels comportements sont contraires aux valeurs et à l’éthique défendues par la formation politique.

Papa Tahirou Sarr a dénoncé toute tentative d’amalgame entre ce drame, son parti ou son idéologie, estimant qu’elle nuit à la qualité du débat public. Il a indiqué faire pleinement confiance à la justice française pour établir les faits, situer les responsabilités et faire la lumière sur les circonstances du décès.