Une fillette de 3 ans tuée d’un coup de couteau…un ado de 15 ans interpellé

Les faits se sont déroulés lundi soir à Weston-super-Mare, au Royaume-Uni.

Aux environs de 18H00, Aria, 9 ans, se trouvait à son domicile lorsqu’elle a reçu un coup de couteau.

Les cris de la victime ont alerté les voisins qui ont appelé les secours.

Ces derniers, arrivés sur les lieux, n’ont pu que constater le décès de la fillette.

Un adolescent de 15 ans a été interpellé 20 minutes plus tard à la gare de Weston et a été placé en garde à vue. Son identité n’a pas été révélé.

Aria avait fêté son neuvième anniversaire avec des amis il y a seulement deux semaines lors d’une fête Kpop Demon Hunter.

Selon Tamara Taylor, la maman de la meilleure amie d’Aria, la victime était une « adorable petite fille, très dégourdie pour son âge. Elle adorait se déguiser et faire ce que font les petites filles ».

« Elles jouaient toujours ensemble et passaient presque toutes leurs soirées l’une chez l’autre ».

Source : F D