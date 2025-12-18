Aminata Touré…Itinéraire d’une « Dame de Fer » au cœur du pouvoir sénégalais

L’ascension d’Aminata Touré, aujourd’hui figure de proue de la restructuration de la Coalition Diomaye Président, ne peut se lire sans une plongée dans les méandres de l’histoire politique sénégalaise. Celle que l’on surnomme « Mimi » incarne une trajectoire singulière, marquée par une capacité d’adaptation rare qui l’a menée des cercles militants de la gauche radicale aux sphères du pouvoir libéral, avant de rejoindre le camp des souverainistes. Ce parcours, souvent qualifié d’« aventure ambiguë », révèle une personnalité qui a su transformer chaque crise en opportunité de rebond.

Ses débuts politiques au sein de And Jëf/PADS ont forgé son identité de combattante. Dans cette école de la rigueur idéologique, elle a appris la discipline et l’organisation de masse, des outils qui lui serviront plus tard pour gravir les échelons. Cependant, cette période fut aussi celle des vaches maigres, où la reconnaissance nationale restait un horizon lointain. Pour une femme de sa trempe, l’étroitesse de la gauche contestataire a fini par constituer un plafond de verre qu’elle a choisi de briser pour embrasser un destin plus national.

L’alliance avec Macky Sall et l’adhésion à l’Alliance pour la République (APR) ont marqué son entrée fracassante dans la gestion des affaires de l’État. Ce passage du rouge de la gauche au bleu du libéralisme ne s’est pas fait sans heurts ni critiques sur sa cohérence doctrinale. Pourtant, c’est à ce prix qu’elle a accédé à la « place au soleil », devenant successivement Ministre de la Justice puis Première ministre. Cette période a été son véritable baptême du feu, où elle a dû affronter l’hostilité d’une classe politique déstabilisée par sa détermination.

La « galère » de Mimi Touré s’est particulièrement manifestée lors de ses traversées du désert. Évincée de la Primature en 2014 après une défaite locale aux élections municipales, elle a connu l’ombre et le doute. Loin de s’effacer, elle a su faire preuve d’une résilience remarquable, acceptant des rôles de conseillère avant de revenir au premier plan comme tête de liste législative. Chaque retour a été le fruit d’une lutte acharnée contre ses propres alliés d’hier, illustrant la brutalité d’un système dont elle connaît désormais les moindres rouages.

Sa rupture définitive avec le régime de Macky Sall, suite à ce qu’elle a perçu comme une trahison pour le perchoir de l’Assemblée nationale, a agi comme un catalyseur. En rejoignant la Coalition Diomaye Président, elle a opéré une remise en cause de sa trajectoire immédiate pour s’aligner sur une nouvelle demande sociale. Ce repositionnement stratégique, bien que critiqué pour son opportunisme par certains, démontre sa lecture fine des rapports de force : elle a su quitter le navire avant le naufrage pour devenir l’alliée de ceux qui allaient incarner le changement.

Aujourd’hui, au sein de la coalition au pouvoir, Aminata Touré est bien plus qu’une simple recrue ; elle est un pilier stratégique. Sa présence apporte une caution d’expérience à une équipe dirigeante relativement jeune et novice dans la haute administration. Son rôle dans la restructuration de la coalition montre qu’elle possède une expertise organisationnelle que peu de cadres actuels peuvent revendiquer. Elle agit comme un pont entre la ferveur révolutionnaire du projet et la nécessaire rigueur de la gestion étatique.

Elle demeure une alliée indispensable pour le régime de Bassirou Diomaye Faye grâce à sa stature internationale et sa connaissance des réseaux diplomatiques. Ayant travaillé aux Nations Unies, elle possède un carnet d’adresses et une maîtrise des codes globaux qui sont des atouts majeurs pour rassurer les partenaires extérieurs. Dans un contexte de transition souverainiste, elle sert de tampon et de traductrice politique, permettant au régime de garder une crédibilité institutionnelle tout en prônant des ruptures profondes.

Sur le plan intérieur, elle est l’un des rares remparts capables de porter la réplique politique à l’ancienne majorité. Sa connaissance intime des dossiers de l’ancien régime et des failles de ses anciens compagnons fait d’elle une « arme de guerre » médiatique et politique. Elle occupe un espace de parole que les nouveaux dirigeants, astreints à la réserve de leurs fonctions, ne peuvent pas toujours investir avec la même virulence. Sa loyauté actuelle est d’autant plus précieuse qu’elle est assise sur une volonté commune de solder l’ère précédente.

L’aventure d’Aminata Touré est celle d’une femme d’État qui a compris que la politique est l’art du possible et de la survie. Si ses changements de cap interrogent, son efficacité reste incontestée. Pour le régime actuel, elle n’est pas seulement une alliée de circonstance, mais une boussole d’expérience dans une mer politique souvent agitée. Son défi reste désormais de stabiliser cette nouvelle alliance pour transformer son aventure ambiguë en une réussite historique au service du pays.

La rédaction de Xibaaru