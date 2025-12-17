Thierno Alassane Sall dénonce les dérives institutionnelles et sociales du régime

Lors d’une conférence de presse tenue ce mardi 16 décembre 2025, Thierno Alassane Sall a exprimé de vives critiques à l’égard de la gestion du gouvernement actuel, pointant notamment des dérives sociales, économiques et institutionnelles.

Selon M. Sall, la première faille du gouvernement réside dans son incapacité à évaluer correctement l’impact social de ses décisions, citant la remise en cause des bourses sociales et étudiantes ainsi que les licenciements dans un contexte économique fragile. Il a dénoncé une gouvernance qu’il qualifie de déconnectée des réalités quotidiennes des ménages sénégalais, tout en observant que les dépenses au sommet de l’État restent importantes et parfois extravagantes.

Le responsable politique a également critiqué ce qu’il considère comme une instrumentalisation de la justice et un désintérêt pour la planification stratégique à long terme, affirmant que les décisions gouvernementales semblent davantage guidées par des calculs politiques que par l’intérêt national.

Sur le plan institutionnel, Thierno Alassane Sall a pointé des incohérences dans la gouvernance des structures publiques, citant les affaires de l’OLAC, de la SENUM et d’ASER, estimant que certaines décisions fragilisent la crédibilité de l’État et compromettent la transparence dans la gestion des ressources publiques.

Enfin, il a souligné que le patriotisme et l’exemplarité des dirigeants devraient se traduire par des renoncements et sacrifices assumés au sommet de l’État, rappelant que la confiance collective repose sur le respect des institutions et la justice sociale.

Pour Thierno Alassane Sall, la promesse de rupture du gouvernement doit être concrète, faute de quoi elle risque de se dissoudre dans les mêmes pratiques qu’elle prétendait réformer.