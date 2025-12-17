Féminicides au Sénégal : Le FRAPP dénonce une urgence politique ignorée

Le Front pour une Révolution Anti-impérialiste, Populaire et Panafricaine (FRAPP) tire la sonnette d’alarme face à la recrudescence des violences faites aux femmes au Sénégal. Depuis le début de l’année, plus de 15 femmes ont été assassinées dans le cadre conjugal ou familial, une situation que le mouvement qualifie de « phénomène structurel » et non de simples faits divers.

Dans un communiqué rendu public ce mardi, le FRAPP estime que ces meurtres traduisent les défaillances d’un cadre social, juridique et politique incapable d’assurer une protection effective des femmes. Le silence des autorités face à ces crimes est, selon l’organisation, révélateur d’une hiérarchisation des priorités où la vie des femmes ne constitue pas une urgence politique.

« Les féminicides sont des crimes politiques », affirme le FRAPP, qui y voit la conséquence directe de rapports de domination systémiques et de l’absence de mécanismes publics de prévention et de protection, pourtant annoncés dans le programme du gouvernement actuel.

Le mouvement rappelle notamment les engagements pris par les autorités en matière de réforme du Code de la famille, parmi lesquels l’élargissement de l’autorité parentale à la femme, l’autorisation de la recherche de paternité pour les femmes et filles victimes de grossesses non désirées, ainsi que le reversement systématique de la pension de la femme décédée à ses ayants droit. Autant de mesures qui, à ce jour, n’ont toujours pas été mises en œuvre.

Face à ce qu’il qualifie de promesse électorale non tenue, le FRAPP et ses partenaires formulent plusieurs exigences, dont une implication forte et continue du ministre de la Famille et des Solidarités, la reconnaissance officielle du féminicide comme catégorie spécifique de crime dans la législation sénégalaise, la mise en œuvre immédiate de la réforme du Code de la famille et l’instauration de politiques publiques de prévention et de protection des femmes.

Le FRAPP rejette par ailleurs l’argument selon lequel ces questions seraient secondaires ou sources de division. « Il n’y a pas de libération populaire possible dans une société où les femmes vivent sous la menace permanente de la violence ou de la mort », soutient l’organisation.

Enfin, le mouvement appelle l’ensemble des forces progressistes et populaires à se joindre à une prochaine campagne en faveur des droits inaliénables des femmes. Le FRAPP réaffirme sa détermination à poursuivre la mobilisation jusqu’à ce que la protection des femmes devienne une priorité politique réelle et assumée, au Sénégal comme en Afrique.