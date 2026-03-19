Bouba Ndour : « Je ne resterai pas calme face à certaines attaques »

Pris pour cible par des attaques personnelles et politiques, Bouba Ndour sort de son silence. Sur le plateau de Quartier Général, il a livré une riposte sans détour, mêlant mise au point ferme, dénonciation des « diffamations » et avertissements à peine voilés à ses détracteurs.

Évoquant des propos le qualifiant d’homosexuel, le directeur des programmes de la Télé Futurs Médias (TFM) a répliqué de manière virulente, estimant que ce type d’attaques relevait de la diffamation et du manque de respect.

Sans citer explicitement de noms dans un premier temps, Bouba Ndour a également dénoncé le comportement de certaines figures publiques, appelant notamment une « personne âgée » à davantage de responsabilité et de retenue dans ses prises de parole. Il a regretté ce qu’il considère comme des tentatives de nuire à son image et à celle du Groupe Futurs Médias (GFM).

Dans une déclaration plus personnelle, il a tenu à défendre son intégrité morale, affirmant mener une vie exemplaire et refuser toute forme de manque de respect à son égard. « Je ne resterai pas calme face à certaines attaques », a-t-il martelé, insistant sur sa volonté de préserver sa réputation.

Le responsable des programmes s’est par ailleurs adressé directement au député Cheikh Bara Ndiaye, qu’il accuse de s’en prendre régulièrement à la TFM. Il a invité les membres de Pastef à gérer leurs différends en interne, tout en défendant le droit des médias à commenter l’actualité politique.

« Nous sommes des citoyens sénégalais et nous avons beaucoup fait pour le pays », a-t-il déclaré, appelant le député Cheikh Bara Ndiaye à faire preuve de retenue et de sens des responsabilités. Il a également mis en garde contre ce qu’il qualifie de tentatives de manipulation de l’opinion, affirmant que celles-ci ne passeront plus.

Enfin, Bouba Ndour a réaffirmé la position de son groupe face aux critiques : la TFM, selon lui, ne cédera plus face aux attaques qu’il juge injustifiées. « Nous n’avons pas peur », a-t-il conclu d’un ton ferme.

Avec Seneweb