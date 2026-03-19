Korité : Les instructions du président pour sécuriser les lieux de prière et…

Le Chef de l’Etat Bassirou Diomaye Faye Diomaye Faye exige zéro incident sur les routes et dans les lieux de prière pour la célébration de la fête de Korité marquant la fin du mois de Ramadan.

« Le Président de la République, débutant sa communication par l’évocation du mois béni de Ramadan qui tire à sa fin, adresse ses félicitations et vœux à la Oumah islamique, à l’occasion de la célébration de la fête de Korité, prévue au cours de la présente semaine. Après avoir prié, avec l’ensemble de la Nation, pour un Sénégal prospère et solidaire dans un monde de paix, il demande au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique de veiller au déroulement adéquat des cérémonies de prières de l’Aïd El Fitr sur l’étendue du territoire national », a informé la Secrétaire d’Etat auprès du Premier Ministre, Chargée des Relations avec les Institutions, Porte-parole du Gouvernement Marie Rose Khady Fatou Faye, dans le communiqué du Conseil des ministres, de ce mercredi 18 mars.

En outre, renseigne-t-elle, « il a demandé au Gouvernement d’améliorer la fluidité de la circulation et de renforcer la sécurité des transports sur les différents axes routiers et autoroutiers ». Par ailleurs, Bassirou Diomaye Faye a profité de l’occasion pour présenter ses condoléances les plus attristées aux familles des victimes de l’accident survenu le lundi passé sur la route nationale N° 06 entre Tambacounda et Gouloumbou, avant de souhaiter prompt rétablissement aux blessés.

« Il réitère également ses directives relatives aux mesures préventives, en vue d’assurer l’approvisionnement correct du pays en hydrocarbures, denrées et produits de consommation courante, tout en maintenant la stabilité des prix », ajoute-t-on dans le document.