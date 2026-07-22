Bougane Guèye Dany interpelle le pouvoir sur les priorités nationales

Le président du mouvement Gueum Sa Bopp « Les Jambaars », Bougane Guèye Dany, a vivement critiqué les priorités de l’exécutif, estimant que les préoccupations politiques prennent le pas sur les urgences économiques.

Dans une publication, il déplore qu’« pendant que l’économie sénégalaise agonise », le président de la République se consacre à la création de son parti politique, tandis que la majorité parlementaire est mobilisée autour de la vente de cartes de membre.

Selon Bougane Guèye Dany, le Sénégal a aujourd’hui besoin d’un véritable plan de relance économique plutôt que d’une « compétition de calculs politiques ». Il appelle ainsi les autorités à recentrer leur action sur les difficultés auxquelles sont confrontés les populations et les acteurs économiques.

« Qui s’occupe de sauver notre économie ? », s’interroge-t-il, avant de lancer un appel aux dirigeants : « Occupez-vous du peuple, un instant. »