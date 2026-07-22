Tribunal de Dakar : Le verdict est tombé pour Jérôme Badiaky

Le Tribunal correctionnel de Dakar a rendu ce mercredi son jugement dans l’affaire opposant l’État à Jérôme Badiaky, alias « Sniper », et Sakory Ka. Selon les informations de Seneweb, le juge a relaxé les prévenus des délits de trafic illicite d’armes, d’usurpation de fonctions publiques civiles ou militaires, d’escroquerie portant sur des avantages de l’État, ainsi que de manœuvres et actes de nature à compromettre la sécurité publique.

En revanche, Jérôme Badiaky et le frère de l’ancien ministre Doudou Ka ont été déclarés coupables de détention d’armes sans autorisation administrative. Ils ont écopé chacun de six mois de prison ferme.

​Lors du procès tenu le 8 juillet 2026, le procureur de la République avait requis cinq ans d’emprisonnement ferme et une amende de 5 millions de FCFA contre Jérôme Badiaky. Contre Sakory Ka, le ministère public avait sollicité trois ans de prison ferme assortis d’une amende de deux millions de FCFA.

​La défense, assurée entre autres par Mes Aboubacry Barro, Alioune Badara Fall et Youssou Camara, avait plaidé la relaxe pure et simple.

​Placé sous mandat de dépôt depuis le 25 septembre 2024, Jérôme Badiaky va humer l’air de la liberté, sa peine ayant été largement couverte par la détention préventive. Sakory Ka est également libre, lui qui était écroué depuis le 28 novembre 2024.

Source : Seneweb