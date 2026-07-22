Le CORED appelle les médias au respect de l’éthique dans le traitement de l’affaire Fatou Bintou Gueye

Le Conseil pour l’Observation des Règles d’Éthique et de Déontologie dans les Médias (CORED) a invité les professionnels de la presse à faire preuve de discernement et de responsabilité dans la couverture médiatique de l’affaire Fatou Bintou Gueye.

Dans un communiqué publié ce 21 juillet, l’organe d’autorégulation rappelle que le père de la personne mise en cause, Mame Makhtar Gueye, ne peut être tenu pour responsable des actes présumés de sa fille, celle-ci étant majeure. Le CORED estime qu’il est légitime de mentionner son identité lorsqu’elle présente un intérêt dans la compréhension des faits, mais juge inacceptable toute tentative de lui imputer une responsabilité ou de le stigmatiser pour des actes qu’il n’a pas commis.

Le Conseil souligne que le droit à l’information doit s’exercer dans le strict respect de la vie privée et de la dignité des personnes, conformément à la Charte des journalistes du Sénégal. Il met en garde contre les risques de stigmatisation sociale pouvant découler de la mise en avant de liens familiaux sans justification éditoriale.

À cet effet, le CORED rappelle les dispositions des articles 17 et 18 du Code de la presse, qui imposent aux journalistes et techniciens des médias de respecter la vie privée, la dignité humaine et d’éviter toute allusion à caractère discriminatoire ou stigmatisant.