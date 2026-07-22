États-Unis : Serigne Saliou Ndoye remercie ses soutiens après sa remise en liberté

À travers un message publié sur ses réseaux sociaux, Serigne Saliou Ndoye a exprimé sa reconnaissance envers toutes les personnes qui l’ont soutenu durant son épreuve judiciaire aux États-Unis.

Il commence par rendre grâce à Allah pour Sa miséricorde, Sa protection et les bienfaits reçus tout au long de cette période difficile. Il adresse ensuite ses remerciements au Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, pour ses prières et sa bienveillance, ainsi qu’à son guide spirituel, Serigne Hamzatou Mbacké, dont le soutien, les conseils et les prières lui ont apporté force et espoir.

Serigne Saliou Ndoye remercie également sa famille, ses proches, ses amis, les membres de la communauté mouride, les dahiras, associations et toutes les personnes qui ont prié pour lui au Sénégal, aux États-Unis et ailleurs dans le monde.

Il exprime aussi sa gratitude à la communauté américaine, aux responsables communautaires, à ses amis ainsi qu’à toutes les personnes qui, parfois sans le connaître, ont choisi de défendre « la vérité, la dignité humaine et la justice ».

Dans son message, il salue le système judiciaire américain pour avoir permis à la justice de suivre son cours et de lui rendre sa liberté. Il précise toutefois que la procédure judiciaire n’est pas encore totalement achevée, tout en se disant convaincu que toute la vérité finira par être établie.

Enfin, en tant que disciple mouride, il affirme que cette épreuve a renforcé sa foi et sa confiance en Allah, avant de prier pour qu’Allah récompense abondamment toutes les personnes qui l’ont soutenu et accompagné de près ou de loin.