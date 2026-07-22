Sénégal : Décès du professeur Maguèye Kassé

Le monde universitaire et culturel sénégalais est en deuil. Le professeur Maguèye Kassé, éminent universitaire, critique d’art et ancien commissaire général de la Biennale Dak’Art, s’est éteint ce mercredi à l’hôpital Principal de Dakar.

Professeur au Département de langues et civilisations germaniques de l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD), il était reconnu comme l’une des grandes figures intellectuelles du pays. Germaniste de renom, il a consacré sa carrière à l’enseignement, à la recherche et à la promotion des arts africains.

Critique d’art et de cinéma, il s’est distingué par son engagement en faveur du dialogue interculturel et de la valorisation du patrimoine artistique africain. Commissaire général de l’édition 2008 de Dak’Art, il a contribué à renforcer le rayonnement international de cette biennale.

Président de l’Association Sembène Ousmane, il était considéré comme l’un des meilleurs spécialistes de l’œuvre du cinéaste sénégalais. Ses travaux ont largement participé à préserver et diffuser l’héritage intellectuel et artistique du père du cinéma africain.

À travers ses enseignements, ses publications et ses interventions, Maguèye Kassé s’est imposé comme un intellectuel engagé, un pédagogue respecté et un défenseur infatigable de la diversité culturelle. Sa disparition laisse un vide immense dans l’université, le monde des arts et la sphère intellectuelle africaine.