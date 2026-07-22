Comment le Sénégal peut transformer une contrainte réglementaire en formidable levier industriel et exportateur (Par Cheikh Mbacké Sène)

PPWR européen : comment le Sénégal peut transformer une contrainte réglementaire en formidable levier industriel et exportateur

Le 12 août 2026 marquera un tournant majeur pour les exportateurs sénégalais. À cette date, les principales dispositions du Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR) de l’Union européenne deviendront applicables à l’ensemble des emballages mis sur le marché européen, y compris ceux accompagnant les produits importés depuis des pays tiers. Loin d’être une simple réglementation environnementale, ce nouveau cadre juridique européen ouvre en réalité une fenêtre stratégique que le Sénégal gagnerait à exploiter pour accélérer son industrialisation, renforcer sa compétitivité et créer de nouvelles filières à forte valeur ajoutée.

Le défi est d’autant plus important que l’Europe est redevenue le premier marché d’exportation du Sénégal. Selon les statistiques de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD), 30,97 % des exportations sénégalaises en 2025 étaient destinées à l’Union européenne, contre seulement 13,26 % en moyenne en 2024. Dans le même temps, les exportations nationales ont bondi de 3 909,1 milliards de FCFA en 2024 à 5 935,2 milliards de FCFA en 2025, soit une progression remarquable de 51,8 %. En valeur, le marché européen représente désormais près de 1 840 milliards de FCFA d’exportations sénégalaises.

Cette évolution intervient alors que le Sénégal entre dans une nouvelle phase de son développement économique portée par l’exploitation des hydrocarbures, la transformation industrielle, l’essor de l’agro-industrie et l’ambition de faire du pays une plateforme logistique et manufacturière en Afrique de l’Ouest. Le PPWR peut devenir un puissant accélérateur de cette ambition.

Aujourd’hui, une grande partie des emballages utilisés par les entreprises sénégalaises est importée ou ne répond pas encore aux futurs standards européens de recyclabilité, d’écoconception, de réduction des déchets, de limitation des substances préoccupantes et de contenu recyclé. Cette situation représente certes un risque pour les exportateurs, mais surtout une formidable opportunité d’investissement.

Le Sénégal dispose désormais de tous les atouts pour bâtir une véritable industrie nationale de l’emballage durable. Le pays possède une industrie agroalimentaire dynamique, un secteur de la plasturgie en développement, une production croissante de carton et de papier, un tissu industriel diversifié ainsi qu’un positionnement géographique qui lui permet de desservir aussi bien le marché ouest-africain que le marché européen.

Le premier levier consiste à attirer des investissements dans la fabrication locale d’emballages conformes aux nouvelles normes européennes. Des unités de production de films plastiques recyclables, de barquettes alimentaires, de caisses en carton recyclé, d’emballages biodégradables ou biosourcés pourraient progressivement remplacer une partie des importations tout en approvisionnant les exportateurs sénégalais.

Le deuxième levier réside dans le développement d’une véritable économie circulaire. Chaque année, plusieurs centaines de milliers de tonnes de déchets plastiques, cartons et emballages sont générés au Sénégal. Une meilleure collecte, un tri industriel performant et des unités modernes de recyclage permettraient de produire des matières premières secondaires répondant aux exigences du PPWR, tout en réduisant la pollution et en créant des milliers d’emplois.

Le troisième levier concerne la certification et les services à forte valeur ajoutée. Avec l’entrée en vigueur du PPWR, les entreprises européennes demanderont de plus en plus de garanties sur la conformité environnementale des emballages. Le Sénégal pourrait développer des laboratoires d’essais, des centres de certification, des cabinets de conseil spécialisés, des bureaux d’audit et des plateformes de formation afin d’accompagner non seulement les entreprises nationales, mais également celles de toute la sous-région ouest-africaine.

Le quatrième levier est celui de l’innovation. Les universités, centres de recherche et écoles d’ingénieurs pourraient être mobilisés pour développer des emballages utilisant des matières premières locales telles que les fibres végétales, le papier recyclé, les résidus agricoles, les coques d’arachides ou encore les fibres de baobab. Une telle stratégie permettrait de créer une industrie à forte valeur ajoutée tout en réduisant la dépendance aux matières premières importées.

Enfin, le Sénégal pourrait rapidement se positionner comme le futur hub régional de l’emballage durable pour l’Afrique de l’Ouest. En anticipant les exigences européennes avant plusieurs pays de la région, les industriels sénégalais seraient en mesure de fournir des solutions d’emballage conformes aux entreprises du Mali, de la Côte d’Ivoire, de la Mauritanie, de la Guinée, de la Gambie ou encore du Cap-Vert exportant vers l’Union européenne.

Pour réussir cette transition, une stratégie nationale dédiée apparaît indispensable. Celle-ci pourrait s’articuler autour d’incitations fiscales en faveur des investissements industriels, de mécanismes de financement pour les PME, de normes nationales alignées sur le PPWR, de programmes de recherche et développement, ainsi que de la mise en place d’un observatoire national des emballages et de l’économie circulaire.

Le PPWR ne doit donc pas être perçu comme une contrainte imposée par Bruxelles. Il constitue au contraire un puissant levier de modernisation industrielle, d’innovation technologique, d’attractivité des investissements et de montée en gamme des exportations sénégalaises. Les pays qui sauront anticiper cette mutation réglementaire gagneront des parts de marché, attireront de nouveaux investisseurs et renforceront durablement leur compétitivité internationale. Le Sénégal dispose aujourd’hui d’une occasion unique de faire de cette transition environnementale un véritable moteur de croissance, d’industrialisation et de création d’emplois.