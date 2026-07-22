Hommage au Professeur Maguéye KASSÉ (Par Pape Modou FALL)

C’est avec une profonde tristesse que j’ai appris le rappel à Dieu du Professeur Maguéye KASSÉ, éminente figure du monde universitaire sénégalais, homme de culture et d’art d’une immense valeur.

Le Professeur Maguéye KASSÉ laisse le souvenir d’un enseignant brillant, d’un intellectuel rigoureux, d’un homme profondément honnête, sincère et entièrement dévoué à la transmission du savoir. Par son érudition, son sens de l’excellence et son intégrité morale, il a marqué plusieurs générations d’étudiants, de collègues et de chercheurs.

Son engagement constant au service de l’université, de la culture et de la promotion des valeurs humaines restera une source d’inspiration pour tous ceux qui ont eu le privilège de le connaître ou de bénéficier de son enseignement.

En cette douloureuse épreuve, j’adresse mes condoléances les plus sincères et les plus attristées à sa famille, à la communauté universitaire, à ses collègues, à ses étudiants, à ses nombreux amis ainsi qu’à l’ensemble du monde de la culture et des arts.

Que le Seigneur, dans Son infinie miséricorde, lui accorde Son pardon, l’accueille dans Son Paradis éternel et apporte réconfort et courage à tous ceux qu’il laisse derrière lui.

Pape Modou FALL

Ingénieur-Formateur au Centre de calcul/UCAD